Zelensky in video: “Sono a Kiev, nel mio ufficio”. E dice: “Ci sarà una guerra mondiale”

Volodymyr Zelensky appare in un video in cui sfida il nemico: “Sono a Kiev, in Bankova Street e non mi sto nascondendo”. In un’intervista ad Abc aggiunge: “Ci sarà una guerra mondiale”. Secondo il Pentagono la Russia ha schierato quasi tutte le sue truppe in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky appare in un video. E sfida il nemico: «Sono a Kiev, in Bankova Street e non mi sto nascondendo. Non ho paura. La gente in ogni città si sta difendendo, anche senza armi. Io sono qui e non cederò. Fino a quando sarà necessario per vincere questa guerra. Ricostruiremo tutto. Renderemo le nostre città distrutte dall’invasore migliori di qualsiasi città in Russia». Ma confida in nuovi negoziati: «Insisteremo finché non troveremo un modo per dire al nostro popolo: è così che arriveremo alla pace». Il video è apparso su Telegram.

Il video di Volodymyr Zelensky

Zelensky ha intanto richiamato i riservisti in tutto il mondo per difendere il Paese. Mentre i suoi servizi di intelligence sostengono di aver ucciso a Kharkiv il generale russo Vitaly Gerasimov, vicecomandante della 41/ma Armata interforze russa.

Zelensky: “Ci sarà la terza guerra mondiale”

In un’intervista all’Abc, Zelensky ha poi dichiarato: “Questa guerra non finirà così. Scatenerà la guerra mondiale”. Quindi, ha definito Putin un criminale di guerra: “Tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra, tutti coloro che hanno dato gli ordini… sono tutti criminali di guerra”.

La Russia ha schierato quasi tutte le sue forze

Secondo il Pentagono, Vladimir Putin avrebbe impiegato quasi tutte le sue truppe nel conflitto e ora recluta mercenari stranieri, tra cui molti provenienti dalla Siria. Gli Stati Uniti inviano frattanto altri 500 soldati in Europa «per rinforzare le capacità difensive e di dissuasione della Nato, specialmente sul versante orientale».

Mosca monitora gli incrociatori con missili nucleari americani

Sull’altro fronte, la marina militare russa sta monitorando nel Baltico due incrociatori americani, la Uss Donald Cook e la Uss Forrest Sherman, armati di missili guidati Tomahawk a medio raggio con capacità anche nucleare, come scrive la Tass.

Manuel Montero

