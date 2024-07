Serena Mollicone, parla Carmelo Lavorino: “Così abbiamo smontato di nuovo le accuse”

Delitto di Serena Mollicone, tutti gli imputati assolti anche in appello. A Fronte del Blog parla Carmelo Lavorino, il criminologo che li ha fatti scagionare

Tutti gli imputati sono stati assolti. I teoremi dell’accusa sul delitto di Serena Mollicone si sono sciolti anche in appello come neve al sole. Vent’anni fa nei guai, per lo stesso omicidio, finì per 17 mesi in carcerazione preventiva il carrozziere Carmine Belli, prima di essere assolto in tutti e tre i gradi di giudizio.

A tirarlo fuori dai guai fu il criminologo Carmelo Lavorino, lo stesso che ha assistito ora i Mottola nei due gradi di giudizio che li hanno visti assolti. Questo è un caso in cui esistono impronte digitali e dna del probabile assassino. E non appartiene ad alcuno degli imputati finiti finora alla sbarra. Lavorino, ad assoluzione avvenuta dei Mottola, parla in esclusiva a Fronte del Blog. Ecco cosa ci racconta.

Sul caso di Serena Mollicone, Carmelo Lavorino ha appena pubblicato un nuovo libro, dal titolo “La Prova Scientifica nel Giallo di Arce”: