Mbappé, finita la storia con la modella trans Ines Rau. Ecco chi è la nuova fidanzata

Mbappé avrebbe terminato la sua storia d’amore con Ines Rau, nota modella transgender. La sua nuova compagna sarebbe l’ex di un altro calciatore, anche lei modella. E bellissima

Mbappé avrebbe finito la sua storia d’amore con la modella transgender Ines Rau, che tanto aveva fatto scalpore e discutere quando furono fotografati insieme al mare. Erano stati avvistati la prima volta a maggio, durante il Festival di Cannes. E poi paparazzati mentre scherzavano su uno yacht e mentre lui la teneva in braccio.

La storia di Ines Rau

Ines Rau si sottopose all’età di 16 anni ad un intervento chirurgico per cambiare sesso, ma solo otto anni più tardi, a 24, trovò il coraggio di raccontare la sua storia pubblicamente. Si batte contro ogni discriminazione, come è possibile vedere dai suoi post sui social.

I rumors sulla storia d’amore con Mbappé sono proseguiti fino ad oggi, benché nessuno dei due abbia mai pubblicato una foto dell’altro, o insieme, sul proprio profilo.

Le vacanze di Mbappé

L’asso francese si gode le vacanze dopo la batosta mondiale, perso ai rigori con l’Argentina. È partito insieme all’amico e compagno di squadra Hakimi, giunto quarto con il Marocco e sconfitto, non senza polemiche, proprio dalla sua Francia.

Non c’è Ines Rau

I due si trovano a New York. Ma, sorpresa, ad accompagnare Mbappé non c’è Ines Rau. E subito è partito il gossip: si sono lasciati? Parrebbe proprio di sì. Perché il cuore dell’attaccante batterebbe ora per una nuova fiamma, una splendida modella. Ma di chi si tratta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rose Bertram (@rose_bertram)

L’ex di un altro calciatore

Il suo nome è Stephanie Rose Bertram e su Instagram vanta oltre un milione di follower. Soprattutto, coincidenza numero uno, è l’ex compagna di un altro calciatore: il terzino Gregory van der Wiel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rose Bertram (@rose_bertram)

Dall’uomo Rose ha avuto due figlie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rose Bertram (@rose_bertram)

Ma Gregory, coincidenza numero due, ha anche giocato proprio al Paris Saint-Germain dal 2012 al 2016, senza mai però incontrare Mbappé, che vi giunse nel 2017.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rose Bertram (@rose_bertram)

Rose fa la modella da quando aveva 13 anni e la sua storia con Gregory è ormai terminata da qualche anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rose Bertram (@rose_bertram)

A scommettere sulla relazione tra Rose e Mbappé è il blogger francese Juice Channel, secondo il quale calciatore e modella frequentano gli stessi locali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rose Bertram (@rose_bertram)

A suo giudizio presto la love story potrebbe essere ufficializzata. Ma, per altri, il campione vorrebbe mantenere un profilo basso.

