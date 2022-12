Mady Gio, da cameriera a star di Onlyfans: “Guadagno più di 100mila euro al mese”

Mady Gio, nome d’arte di Madalina Ioana Filip, ha iniziato sui social giocando ai videogiochi su TikTok. Ma il suo prorompente fisico (ottava di seno) l’ha convinta che poteva fare di più…

Mady Gio, ovvero Madalina Ioana Filip, originaria della Romania, ma cresciuta a Varese, è la nuova superstar di Onlyfans. A La Zanzara dice come la piattaforma le abbia cambiato la vita: da ex cameriera a star che adesso guadagna «più di 100mila euro al mese». Possibile?

IL SENO DI MADY GIO

Tutto sarebbe successo grazie ai suoi video in cui mostra il seno, «un’ottava» dice. Ma com’è iniziata? Lei spiega che è iniziato tutto per caso.

«Io giocavo ai videogiochi su TikTok e Twitch, e i miei fans mi hanno consigliato di fare dei video. Ha funzionato senza fare il nudo da subito. Adesso faccio solo il topless. Un video con il seno scoperto costa 250 euro. Mentre delle foto semplici 70. Il porno? Lo farò, ma per adesso non mi sento pronta».

NESSUNO RIPENSAMENTO

Alle consuete domande sui dubbi di un’attività del genere, risponde sicura: «Ripensamenti? Nessuno, anzi. Magari l’avessi fatto prima. Ho fatto la cameriera per 10 anni nel ristorante di famiglia. A casa sono tutti contenti, anche la bisnonna. Dice che finché non uccido nessuno e pago le tasse, si può fare tutto».

EX MARITO COME MANAGER

Mady è separata, ma anche qui c’è una particolarità: «Ero sposata prima di OnlyFans, adesso sono single, ma il mio ex marito e io siamo rimasti in ottimi rapporti. Lui è ancora il mio manager, nel suo lavoro è molto bravo. Abbiamo anche fatto la festa del divorzio».

LAVORO NON FACILE

La giovane assicura anche che non sia facile ottenere i favori del pubblico: «Il lavoro non è una passeggiata. Serve sempre una idea nuova per guadagnare le cifre che prendo io». Ma, conclude «È un lavoro come tutti gli altri, è un lavoro che mi piace ed è quasi una benedizione. Prima ero una suora, grazie a OnlyFans mi sono aperta mentalmente».

GLI ALTRI SOCIAL

Mady non trascura però gli altri social. Su Youtube vanta 117mila iscritti, ma pubblica solo video short. Su Instagram il seguito è notevole: 1,2 milioni di follower.