Federico Chiesa non è più al centro del villaggio Juventus

Il futuro di Federico Chiesa alla Juventus è nebuloso. Il suo contratto scade a giugno 2025 e la trattativa per prolungarlo è arrivata a un punto morto. Il club bianconero sta cercando di venderlo per evitare il rischio di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. Finora per lui si sono fatti avanti Napoli, Newcastle e Roma, ma l’attaccante italiano classe 1997 preferisce aspettare la chiamata di un club che giochi in Champions League.

Ebbene, secondo Il Corriere della Sera, sulle tracce di Chiesa ci sarebbe pure l’Inter. Però i nerazzurri potrebber entrare in gioco soltanto per la stagione 2025/2026, nel caso in cui Chiesa, fresco sposo, restasse alla Vecchia Signora per poi svincolarsi a parametro zero. Ergo la Juve deve trovare una quadra al più presto, magari, cedendo Chiesa al Napule in cambio di Raspadori o Simeone più soldi. Ah … non ha utilizzato giri di parole l’ex difensore della Juve Leo Bonucci per commentare il possibile addio di Federico Chiesa dalla Juventus: “Negli ultimi anni ha avuto difficoltà fisiche e caratteriali, ora ha bisogno di fare un step per diventare un top. Mi auguro che sia alla Juve, però mi auguro che capisca questo step di crescita che deve fare”.

Stefano Mauri