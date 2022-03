Ucraina, decisiva la battaglia sui cieli. Putin: “Chi offrirà basi, entrerà in guerra”

(continua dopo la pubblicità)

La battaglia sui cieli diventa cruciale per la guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky continua a fare appelli alla Nato: «Vi chiediamo ogni giorno una no fly zone, se non ce la date, almeno forniteci aerei per proteggerci. Se non ci date neanche questi, rimane una sola soluzione: anche voi volete che ci uccidano lentamente. Questa sarà anche responsabilità della politica mondiale, dei leader occidentali. Oggi e per sempre».

La minaccia di Putin

Il punto è che Kiev non avrebbe più aeroporti. Lo ha fatto sapere Mosca, spiegando peraltro che «praticamente tutte le forze aeree del regime di Kiev pronte alla battaglia sono state distrutte». Gli aerei dovrebbero dunque eventualmente partire da basi straniere.

E il Cremlino avverte: «Sappiamo che ci sono alcuni aerei da combattimento in Romania e in altri Paesi confinanti. Vogliamo sottolineare che l’uso futuro di questi aerei contro la forze armate russe potrebbe essere considerato come un coinvolgimento di questi Paesi nel conflitto armato».

La Polonia si chiama fuori

La Polonia si è già chiamata fuori, annunciando che non manderà i suoi jet all’Ucraina, né consentirà l’uso dei propri aeroporti. Secondo il New York Times, Usa e Nato hanno finora fornito a Kiev oltre 17 mila armi per la difesa.

Manuel Montero

