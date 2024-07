Wanda Nara, bellissima baciata dal sole. Ah cosa si è perso Mauro Icardi

Di recente, come riportato dal sito di Radio 105, Wanda Nara ha annunciato la separazione (definitiva) da Mauro Icardi e il desiderio di tornare a vivere in Argentina. Una situazione che a quanto pare il calciatore fatica ad accettare: secondo quanto rivelato dal giornalista argentino Gustavo Mendez, infatti, Icardi sarebbe caduto in depressione e negli ultimi tempi avrebbe perso 6 kg. “Dal ritiro in Austria emerge che Icardi sia depresso, senza appetito e abbia perso massa muscolare”, ha detto Mendez.

A voler chiudere la relazione sarebbe stata la showgirl, che ha intenzione di trasferirsi a Buenos Aires portando con sé i figli: un’eventualità di non facile gestione per il calciatore, che gioca per il Galatasaray e vive in Turchia. Intanto, la Wanda, mentre Icardi sfiorisce, fiorisce e prima nella vacanza in Brasile, poi a Miami, mentre il padre è finito nei guai con la giustizia, la sensualissima Wanda si è mostrata più bela che mai. In Florida, Wanda Nara si è fotografata, scottata dal sole e meravigliosa come mamma l’ha fatta. Mentre Icardi, tonico e smagrito, se tornasse a giocare in Italia, mah, magari ricoverebbe il sorriso, no?

