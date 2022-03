Oligarchi russi: blitz della finanza a Como e in Sardegna per sequestrare yacht – VIDEO

(continua dopo la pubblicità)

Oligarchi russi, partono i sequestri della guardia di finanza mirati a congelare le proprietà di ville, yacht e immobili vari. Si tratta di una delle sanzioni previste contro il Cremlino per l’invasione dell’Ucraina.

Denys Kireev, il giallo del negoziatore ucciso. L’esercito ucraino smentisce i suoi 007: “Un eroe” – GUARDA

Come riferisce l’agenzia Sputnik sono stati sequestrati una villa secentesca, Villa Lazzareschi, di proprietà di Oleg Savchenko, imprenditore e deputato della Duma, del valore di circa 3 milioni di euro, che si trova in provincia di Lucca. Le operazioni sarebbero in corso anche a Como e in Sardegna.

Guerra in Ucraina, a Belgrado manifestazioni di piazza pro Putin – GUARDA

(continua dopo la pubblicità)

Guerra in Ucraina, c’è un complotto per rovesciare Putin? Le rivelazioni di Anonymous – GUARDA

(continua dopo la pubblicità)

In particolare si parla del sequestro di “uno yacht di proprietà dell’imprenditore e deputato della Duma Alexey Mordashov, attuale presidente di Severstal, tra i più grandi gruppi siderurgici al mondo. Allo stesso sequestrato anche lo yacth M, all’ancora al porto di Imperia e del valore di circa 65 milioni di euro”.

I russi hanno bombardato anche lo zoo di Kharkiv, il Feldman Ecopark – GUARDA

Lo yacht sequestrato



La guerra in Ucraina: testimonianze, video, podcast, approfondimenti – SPECIALE

Gli ultimi video dall’Ucraina

(da Twitter)

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8

Video 9

Video 10