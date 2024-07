Fedez in Costa Azzurra con Johnny Depp: ah… che estate bestiale

La prima estate da separato, o da single che dir si voglia, di Fedez è intensa, densa, sfiorata da lusso, gioielli, mare e incontri importanti. Dopo lo stop forzato per il ricovero di qualche settimana fa, il rapper è partito per la Sardegna dove ha affittato una mega villa con piscina ospitando amici e influencer e il mitico e amato cane Silvio.

​Negli ultimi giorni l’artista ha fatto un salto a Saint-Tropez, come ha documentato sulle sue storie di Instagram.

E tra gli scatti che ha pubblicato non è passato inosservato quello insieme a Johnny Depp, ospite sulla sua barca. L’attore era in Italia negli ultimi giorni per partecipare all’evento per i trent’anni di carriera di Andrea Bocelli. I due si sono incontrati in Costa Azzurra e hanno passato qualche ora insieme. Dulcis in fundo, Fedez, per un auto regalo ha scelto l’alta gioielleria e un girocollo di diamanti e zaffiri realizzato dal “gioielliere dei vip” Alessandro Bernini.

Stefano Mauri