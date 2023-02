Ecco il Cecot, il carcere più grande d’America: è l’incubo di ogni detenuto – FOTO E VIDEO CHOC

Inaugurato il carcere più grande d’America in El Salvador: ospiterà 40 mila detenuti. I primi 2 mila sono già arrivati e la presidenza della Repubblica si vanta del trattamento disumano cui sono sottoposti facendo girare video e post della detenzione degna di un lager

E la domanda nasce spontanea: chi è il delinquente?

Il carcere più grande d’America si chiama Cecot, ovvero Centro per il confinamento del terrorismo. È situato a Tecoluca, nel dipartimento di San Vicente, in El Salvador.

IL CARCERE

È pensato per ospitare fino a 40 mila detenuti. È composto da otto edifici, tutti in cemento armato e si estende per uno spazio spazio equivalente a quello di 33 campi di calcio. Conta su 19 torri di guardia e recinzioni elettrificate a 15.000 volt. Ed è protetto da 600 uomini dell’esercito e 250 della polizia nazionale.

LE BANDE

E i primi 2 mila sono già arrivati: si tratta di presunti membri delle tante bande criminali del Paese, le cosidddette pandillas, a causa delle quali il governo ha decretato lo Stato d’emergenza dal 27 marzo 2022. Il presidente della Repubblica Nayib Bukele ha deciso di reprimerle con la forza: dopo un’ondata di sangue che fece registrare 87 omicidi in soli 3 giorni, Bukele ha fatto arrestare dall’aprile scorso qualcosa come 63 mila persone.

DIRITTI SOSPESI

In questa maxi operazione di polizia le organizzazioni umanitarie registrano però anche migliaia di denunce di abuso di potere e arresti arbitrari, quasi 100 persone morte durante la custodia. Dieci giornalisti contrari al metodo e che volevano scrivere dell’argomento hanno dovuto lasciare il Paese nel 2022, dato che la pubblicazione di informazioni relative alle bande può portare, in base alle nuove normative, fino a 15 anni di carcere.

LA DETENZIONE

Secondo il Daily Star i detenuti del Cecot potranno lasciare la cella solo per udienze legali in videoconferenza o per essere trasferiti in isolamento in un’altra cella non illuminata e senza finestre. Ci sono 32 celle da 100 metri quadrati e per il ministro ministro dei Lavori Pubblici, Romeo Rodriguez, ognuna di esse ospiterà oltre 100 detenuti. Solo che sarebbero dotate di appena 2 lavandini e 2 gabinetti ciascuna.

Stando sempre alle informazioni del quotidiano “non ci sono materassi su cui dormire, e questo non è nemmeno il peggio, dato che un sorprendente 20% di loro non avrà affatto un letto”.

VENDETTA DI STATO

Quel che è certo è che le immagini e i video che vedete qui non sono quelli di denuncia di trattamento disumano dei detenuti da parte di qualche ong: sono firmate dalla presidenza della Repubblica di El Salvador ed è proprio questa a farle girare sui social come un vanto.

Dopo il trasferimento dei primi detenuti, ovvero i membri delle bande Salvatrucha e Barrio 18, Bukele ha scritto su Twitter, accompagnando il messaggio con il video che vedete sotto: «Oggi all’alba, in un’unica operazione, abbiamo trasferito i primi 2.000 membri della banda al Centro per il confinamento del terrorismo (CECOT). Questa sarà la loro nuova casa, dove abiteranno per decenni, confusi, incapaci di fare più del male alla popolazione. Continuiamo…»

Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. Seguimos…#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/9VvsUBvoHC — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 24, 2023

I detenuti al carcere Cecot

I detenuti sono costretti a muoversi solo con i boxer, ammassati come bestiame, umiliati come in un lager. E il ministro della Sicurezza Gustavo Villatoto ha dichiarato: «Stiamo eliminando questo cancro dalla società… Sappiate che non uscirete mai dal CECOT, pagherete per quello che siete… codardi terroristi».

Ecco le inquietanti fotografie:

Più che di fronte alla giustizia, ci troviamo davanti alla vendetta di uno Stato. E la domanda nasce spontanea: chi è il delinquente?

Manuel Montero