Strage di Erba – Archivio di atti e documenti processuali

Iniziamo qui a raccogliere atti e documenti processuali sulla strage di Erba dell’11 dicembre 2006, per i quali si trovano all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi, residenti nella corte in cui avvenne l’eccidio.

STRAGE DI ERBA – GLI INTERROGATORI DI OLINDO E ROSA

Olindo Romano e Rosa Bazzi vengono arrestati l’8 gennaio 2007. Lo stesso giorno vengono interrogati e negano le loro responsabilità. Due giorni più tardi i carabinieri si recano in carcere a Como per prendere le impronte di Olindo (che tuttavia hanno già per tutte le dita della mano). Vi resteranno a lungo. Alla fine Olindo si convincerà a chiamare i magistrati. Lo stesso 10 gennaio 2007 i coniugi confessano.

Interrogatorio di Olindo Romano dell’8 gennaio 2007 davanti al pm – SCARICA Interrogatorio di Rosa Bazzi dell’8 gennaio 2007 davanti al pm – SCARICA Primo interrogatorio di Olindo Romano del 10 gennaio 2007 davanti al pm – SCARICA Primo interrogatorio di Rosa Bazzi del 10 gennaio 2007 davanti al pm – SCARICA Secondo interrogatorio di Olindo Romano del 10 gennaio 2007 davanti al pm – SCARICA Secondo interrogatorio di Rosa Bazzi del 10 gennaio 2007 davanti al pm – SCARICA

