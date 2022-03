Sonia Grey, te la ricordi la giunonica star della tv? Ecco cosa fa oggi – SUPERGALLERY

(continua dopo la pubblicità)

Sonia Grey, dopo tanta tv e varie apparizioni al cinema, è diventata un’influencer da 400 mila follower. È presente anche su Onlyfans e Patreon…

Sonia Grey, la bellissima e giunonica showgirl, è scomparsa dai radar della tv nazionale dal 2016, quando fece “Pillole di benessere” su Tgcom24. Poi ha fondato la web tv Nonsolobenessere.tv.

Ma Elisabetta Canalis, quanti anni ha? L’ex Velina in lingerie fa sognare i fan – GUARDA

Per anni sugli schermi Mediaset e Rai alla guida di vari programmi, passata da Striscia la Notizia a Unomattina, e al cinema e in serie tv, oggi Sonia è un’artista e un’influencer da 400mila follower. Scrive sul suo sito :

Sono spesso stata definita una persona camaleontica, ed è proprio questa la mia natura! Mi piace mutare, evolvermi e imparare perché fin da ragazza ho voluto seguire le mie curiosità e proprio questo mi ha permesso di diventare quello che sono oggi!

Da showgirl ad attrice poi conduttrice tv e influencer , dai programmi in prima serata in Rai ai social, dalla laurea che ho conseguito all’Arte, ho sempre il ricercato il nuovo, l’oltre. E’ proprio questa continua ricerca che mi conduce alla felicità e mi permette di evolvermi e diventare, come sono stata spesso definita, “camaleontica”.

Tutto questo, e per me è fondamentale, giocando e divertendomi!

(continua dopo la pubblicità)

Chiara Ferragni, la notte degli Oscar e il suo Fedez: “Non vedo l’ora di nuovi ricordi insieme” – GUARDA

Vita da influencer

Sui social vanta un seguito notevole. Scrive infatti:

Più di 600.000 followers. I tempi cambiano, bisogna essere in grado di riscoprirsi e reinventarsi, sempre divertendosi. Il passaggio ai social dalla tv è stata una scelta e allo stesso tempo un’evoluzione fisiologica. Il mio obiettivo è sempre stato quello di comunicare, utilizzando e divertendomi anche con la mia estetica (per quale motivo non bisogna sfruttare un proprio dono?). Comunicare benessere, attività fisica, salute e gioia verso la vita.

(Foto e video da Instagram. Clicca su un’immagine e sfoglia la gallery)

Madonna, a 63 anni, le foto del nuovo scandalo – GUARDA

Sonia Grey su Patreon e Onlyfans

Ma la vera sorpresa è che Sonia Grey è approdata anche su Patreon e Onlyfans, con contenuti privati a pagamento, per contenuti esclusivi dei fan. Su Patreon veste anche i panni della Sexy Dottoressa. Ecco perché ha deciso di sbarcare anche sui due nuovi social a pagamento. Dal suo sito:

Patreon &Onlyfans

Vuoi scoprirmi meglio? Il futuro è privato, una frase detta dal fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e che rispecchia molto il mio stare sui social. Una delle forze della mia comunicazione è sempre stato il rapporto con i miei fans. Un rapporto molto diretto e intimo, che si è tradotto nel portarli ogni giorno con me, nella mia quotidianità. Dalle foto alle interviste con ospiti sempre diversi, mi sono raccontata attraverso la mia immagine e i miei contenuti e mi sono chiesta, perché non dare la possibilità a chiunque ne abbia l’interesse di seguirmi ancora più da vicino? Tra Instagram e Facebook ho in questo momento circa 600K followers, 600.000 amici che mi seguono ogni giorno e mi arricchiscono la vita con messaggi di affetto e stima. Amici che mi chiedono da tempo di aprire un profilo privato che ci permetta di conoscerci meglio e di …osare un po’ di più, sempre giocando e divertendoci! Perché no Patreon & Onlyfans dunque?

(Foto e video da Instagram. Clicca su un’immagine e sfoglia la gallery)

Eugenia Suarez, ecco tutte le foto della modella che ha fatto infuriare Wanda Nara – GUARDA

(continua dopo la pubblicità)