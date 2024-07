L’estate separata per Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper tenta il riavvicinamento social?

Fedez

si gode la sua estate in compagnia degli amici: prima in Sardegna, ora a Saint Tropez, nel frattempo la ex moglie Chiara Ferragni si rilassa a Forte dei Marmi. Ah, per la cronaca, Federico sta continuando la sua estate da single e nelle ultime ore è apparso sui social un video in cui il rapper è insieme a una giovane ragazza. Il video condiviso dal giornalista Gabriele Parpiglia inquadra Fedez in Sardegna, in una discoteca, insieme ad alcuni amici, intorno alle 4 del mattino dietro la consolle. E vicino a lui c’è una ragazza a cui lui è avvinghiato.

Che sia Garance Authié, da qualche giorno, approdata in Sardegna? E nel caso, si tratterebbe di un ritorno di fiamma, i due si erano allontanati dopo che lei era partita per alcuni viaggi di lavoro. Ah … nel frattempo, Fedez ha ricominciato a seguire Chiara Ferragni su Instagram, ma lei non ha ancora ricambiato. E in un video pubblicato dall’artista su TikTok, i fan hanno notato un dettaglio particolare: una foto di famiglia insieme a Chiara. Una botta di nostalgia (social) per Fedez?

Stefano Mauri