“Sinceramente” ancora Platino e Annalisa pensa al nuovo album

“Sinceramente e’ 4 Volte Disco di Platino: Mi sento scossa.

Grazie davvero a tutti! Sinceramente”…

Così posto’ via social Annalisa. L’artista è inarrestabile, ha appena affermato di non vedere l’ora di tornare in studio di registrazione per il nuovo album. La cantante, che ora è in tour fino al 17 agosto, durante un’intervista ha parlato un po’ dei suoi nuovi progetti musicali, svelando alcune idee per il nuovo disco.



Terminato questo periodo sui palchi con il “Tutti nel Vortice Outdoor”, Annalisa si prenderà una pausa per lavorare a nuova musica: “Cosa farò dopo il tour? Dopo il 17 mi prenderò una piccola pausa per rigenerarmi, uno stop che serve e dopo tornerò in studio di registrazione per dedicarmi al nuovo progetto. Devo dire che non vedo l’ora di tornare al lavoro, perché è sempre bello”. Davide Simonetta e Paolo Antonacci, amici e autori di Annalisa, con lei stanno scrivendo la storia della musica pop italiana e, presto, scriveranno altre canzoni. E il cremasco Simonetta, questione di giorni, si sposerà con la fidanzata Veronica Ferraro. Ah… “Storie Brevi”, la canzone estiva, scritta anche da Simonetta, di Tananai e Annalisa, va fortissimo.

Stefano Mauri