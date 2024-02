Sanremo 2024, su Youtube il popolo ha già deciso: la vittoria sarà una sfida a due

Festival di Sanremo 2024, stando alle visualizzazioni su Youtube, non c’è storia: sul podio tre donne, due si giocano il titolo. Nei due anni passati, il popolo della Rete aveva azzeccato il vincitore

Festival di Sanremo 2024, il popolo di Youtube ha già deciso chi è il suo vincitore. E, se stiamo a quanto successo nel 2022 e nel 2023, verosimilmente sarà lo stesso trionfatore dell’Ariston.

Come nelle due precedenti edizioni abbiamo raccolto alle 17,15 le visualizzazioni del primo ascolto delle canzoni, andate tutte in scena nella prima serata. Abbiamo però atteso il tempo necessario perchè la Rete metabolizzasse anche le canzoni andate sul palco a tarda notte.

La classifica vede nettamente in testa tre donne: Angelina Mango, Annalisa e Loredana Bertè, sotto le quali c’è il vuoto.

Solo le prime due superano però abbondantemente i 2 milioni di visualizzazioni. Saranno loro ad aggiudicarsi il titolo?

Ecco la classifica completa:

Angelina Mango – “La noia” (2.579.792)

Annalisa – “Sinceramente” (2.312.681)

Loredana Berté – “Pazza” (1.542.257)

Il Volo – “Capolavoro” (1.115.957)

Geolier – “I p’ me, tu p’ te” (1.024.033)

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza” (985769)

Fiorella Mannoia – “Mariposa” (880250)

Emma – “Apnea”- (864638)

Mahmood – “Tuta gold” (833074)

Alessandra Amoroso – “‘Fino a qui” (758799)

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita” (668218)

Dargen D’Amico – “Onda alta” (660246)

Diodato -“Ti muovi” (643723)

Ghali – “Casa mia” (604327)

Renga e Nek – “Pazzo di te” (578452)

Clara – “Diamanti grezzi” (563015)

Mr.Rain – “Due altalene” (544864)

Rose Villain – “Click boom!” (532438)

BigMama – “La rabbia non ti basta” (409039)

La Sad – “Autodistruttivo” (372031)

Gazzelle – “Tutto qui” (347969)

Alfa – “Vai!” (331890)

Negramaro – “Ricominciamo tutto” (315453)

Il Tre – “Fragili” (307652)

Santi Francesi – “L’amore in bocca” (299446)

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole” (226118)

Sangiovanni – “Finiscimi” (219112)

Maninni – “Spettacolare” (188713)

Bnkr44 – “Governo Punk” (180358)

Manuel Montero