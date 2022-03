Denys Kireev, il giallo del negoziatore ucciso. L’esercito ucraino smentisce i suoi 007: “Un eroe”

(continua dopo la pubblicità)

Il banchiere Denys Kireev era una spia russa? Il giallo si infittisce. L’esercito ucraino smentisce infatti i suoi 007 che avevano fatto sapere di aver eliminato il proprio negoziatore a Gomel in quanto passava informazioni ai russi: “Kireev è stato ammazzato mentre difendeva l’Ucraina”. E allora, com’è morto davvero il banchiere?

Guerra in Ucraina, a Belgrado manifestazioni di piazza pro Putin – GUARDA

Denys Kirev, s’infittisce il giallo del negoziatore ucraino, in attesa delle nuove trattative di pace previste per il 7 marzo ancora nella foresta di Brest. Il deputato Oleksiy Goncharenko aveva fatto sapere su Telegram che gli 007 di Kiev avevano ucciso, mentre tentavano di arrestarlo, il banchiere Denys Kireev, uno dei negoziatori ucraini sedutosi al banco delle prime trattative a Gomel, al confine bielorusso: “Era una spia russa”. Così riportavano anche Ukrainska Pravda e l’agenzia di Stato ucraina Unian secondo i quali era stato accertato come Kireev avesse tradito passando informazioni al Cremlino. – GUARDA

I negoziati di Gomel

Intrigo a Kiev, gli 007 ucraini uccidono il loro negoziatore Denys Kireev: “Era una spia” – GUARDA

(continua dopo la pubblicità)

Com’è morto davvero Denys Kireev?

Ma diverse ore più tardi l’esercito ucraino ha fatto sapere su Twitter che Kireev è stato ucciso mentre stava “difendendo l’Ucraina” ovvero in circostanze del tutto diverse: “Durante l’esecuzione di compiti speciali, tre spie sono state uccise: Alexei Ivanovich, Chibineev Valery Viktorovich, Denis Borisovich Kireev. Sono morti difendendo l’Ucraina e il loro impegno ci ha avvicinato alla vittoria!” Dunque, com’è stato ucciso davvero Denys Kireev? E in quali circostanze?

(continua dopo la pubblicità)

Guerra in Ucraina, c’è un complotto per rovesciare Putin? Le rivelazioni di Anonymous – GUARDA

I russi hanno bombardato anche lo zoo di Kharkiv, il Feldman Ecopark – GUARDA

La versione russa

Nella misteriosa spy story i russi non sono nemmeno sicuri che Kireev sia morto e il presidente della Commissione esteri della Duma, Leonid Slutsky, ha affermato che il banchiere “è attualmente, per quanto ne so, una persona di fiducia di David Arakhamia, capo della delegazione ucraina ai colloqui e leader del partito di maggioranza della Verkhovna Rada”.

Manuel Montero

L’ultimo libro di Manuel Montero è “Wuhan – virus, esperimenti e traffici oscuri nella città dei misteri”, uscito in allegato a Il Giornale e disponibile in ebook per Algama, QUI

***

La guerra in Ucraina: testimonianze, video, podcast, approfondimenti – SPECIALE

Gli ultimi video dall’Ucraina

(da Twitter)

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8

Video 9

Video 10