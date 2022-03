Anonymous ridicolizza il Cremlino. E la Russia si prepara alla disconnessione dall’internet globale

(continua dopo la pubblicità)

La Russia sta preparandosi al più grande dei firewall sulla Rete. Lo annuncia Nexta Tv, il media bielorusso indipendente: “La Russia ha iniziato i preparativi attivi per la disconnessione da Internet globale. Entro e non oltre l’11 marzo, tutti i server e i domini devono essere trasferiti nella zona russa. Inoltre, si stanno raccogliendo dati dettagliati sull’infrastruttura di rete dei siti”. Next tv pubblica anche due documenti in cirillico.

La preoccupazione di Anonymous

In questo modo Mosca potrà avere sotto controllo tutti i propri pc senza timore di attacchi. Un dettaglio che viene rilanciato da Anonymous, che scrive preoccupato: “Dobbiamo mantenere il popolo russo connesso alla comunità globale. Questa mossa è isolazionista quanto la cortina di ferro dell’Unione Sovietica”.

Cremlino ridicolizzato

Il collettivo hacker, che aveva rivelato nei giorni scorsi documenti riservati del Cremlino, ha intanto craccato le tv “streaming russi Wink e Ivi (come Netflix) e i canali TV in diretta Russia 24, Channel One, Mosca 24” E sta trasmettendo, al posto dei programmi, solo immagini della guerra in Ucraina, come si può vedere in questo video trasmesso da Anonymous su Twitter:

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU — Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022



Attacco alla radio militare

Non bastasse, Anonymous si è inserito nella radio militare di Mosca, sui cui video appaiono le facce di un troll. Un modo per mostrare la fragilità dei sistemi di sicurezza più riservati del Cremlino. Come si vede in questo filmato:

Activists are broadcasting troll faces on Russian military radio pic.twitter.com/lovN3WNVa2 — Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022



Manuel Montero

