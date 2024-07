Maurizio Arrivabene: “Alla Juventus spendevamo troppo”

L’ex dirigente della Vecchia Signora e della Ferrari, dopo Maurizio Arrivabene ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera. Ecco alcuni passaggi…

“Premetto che nel periodo in questione io ero nel cda in qualità di consigliere senza alcune delega e in un momento in cui a causa del Covid ci si riuniva in videoconferenza. In quel momento la strategia della società mirava ad una forte espansione iniziata in precedenza con l’acquisto di Ronaldo e l’obiettivo era vincere la Champions ed entrare in modo solido e duraturo tra le grandi d’Europa: di conseguenza sono stati fatti altri acquisti, poi il Covid ha complicato le cose. Ho iniziato il mio lavoro da dirigente il primo luglio 2021 trovando una situazione piuttosto pesante a causa degli investimenti precedenti. Ovviamente la pandemia aveva aumentato i problemi, i costi di contratti molto onerosi avevano creato una situazione piuttosto difficile. Cosa dovevo fare, andare in tv e dire abbiamo sbagliato a spendere troppo? Vi immaginate la reazione di tifosi e media? In silenzio mi sono rimboccato le maniche e ho iniziato a lavorare, quell’anno grazie ad alcune vendite e all’acquisto di soli due giocatori, Locatelli e Kean, facemmo un mercato morigerato subendo anche critiche. Mi fornite l’occasione per chiarire la mia esperienza alla Ferrari. Nessuno mi ha cacciato, altrimenti dopo non sarei andato alla Juve. Avevo un contratto di quattro anni e non è stato rinnovato, non abbiamo trovato un accordo. Non ero solo team principal ma anche managing director, deleghe date da Marchionne, la Ferrari era stata da poco quotata e la Scuderia doveva essere il fiore all’occhiello”.

La Juventus intanto su più fronti per tornare grande e a breve annuncerà il nuovo main sponsor.

Stefano Mauri