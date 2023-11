Gloria Guida, compleanno con tanti ricordi: “Le docce dei miei film? Erano liberatorie”

Gloria Guida ricorda la carriera da sex symbol, l’amore per Johnny Dorelli. E rivela: “A dicembre torno su Amazon Prime con una serie tv”

Gloria Guida, quanti ricordi! Uno dei più amati sex symbol degli anni 70 e 80, si racconta a cuore aperto. Il 19 novembre ha compiuto 68 anni, festeggiati con una sola candelina sulla torta. E con tantissimi ricordi, a partire dalle docce nei suoi film che hanno turbato almeno due generazioni: «Sì, forse ne avrei potute fare di meno. Ma dopo tanti anni sa cosa le dico? Che la doccia, ha un grande potere taumaturgico. E’ liberatoria: ti fa scivolare le cose addosso e ti protegge dalla cattiveria, dai pregiudizi e dall’invidia. Tutte cose che mi hanno sempre fatto tanto soffrire».

GLORIA GUIDA E L’AMORE PER JOHNNY DORELLI

L’attrice racconta tutto a Repubblica. Partendo dall’amore con Johnny Dorelli, con cui sta insieme da quasi 45 anni e che ha sposato due volte: «Lo ha voluto Johnny perché diceva che alcune cose, la prima volta in Comune, gli erano sfuggite…». Lui di anni ne ha 87, ma l’amore non si è mai sfaldato: «Neanche ora che “Dorellino” non cammina più tanto bene e sta sempre a casa. Ma mica è stato tutto rose e fiori! Per andare avanti ci vuole pazienza. E lavorare molto per riaprire porte che in un rapporto così lungo, inevitabilmente, a volte si chiudono. Continuiamo a divertirci tanto insieme. Parliamo. Lo abbiamo sempre fatto. Ascoltiamo musica, vediamo la televisione insieme».

E sulla gelosia: «Ogni tanto mi chiedeva a proposito di qualche film: “Ma che quello lì, lo hai baciato veramente?” Quanto a gelosia penso di averlo battuto. Lui era super corteggiato. È sempre stato un tipo charmant e che piaceva tantissimo alle donne. Posso capirle…»

IL GRANDE RIENTRO SUL SET

Mentre lui in tv guarda tutto lo sport, Gloria ama le fiction: «E finalmente, ne ho fatta una anche io. Si intitola Gigolò per caso, con Christian De Sica e Pietro Sermonti. Una coppia padre-figlio in cui il figlio prende il posto del padre che segretamente faceva il gigolò. Io faccio un cameo: un’attrice famosa negli anni Settanta-Ottanta, che per forza di cose è costretta a rimettersi in gioco… Si ride molto. Sarà su Amazon Prime dal 21 dicembre».

Certo, tanto tempo dopo, ha trovato un set diverso, addirittura con un regista che seguiva tutto da remoto, su un camper, mentre ai suoi tempi il set «era un porto di mare. Pure nelle scene, quelle famose col buco della chiave, non riuscivo mai ad essere un po’ sola. Una volta mi sono arrabbiata, le maestranze erano tutte lì: “Chi deve lavorare resti, gli altri tutti fuori”. Oh, non si è mosso nessuno!»

UN COCKTAIL DI NOME GLORIA

Rammenta che sognava di fare la commessa e che fu il padre a spingerla a fare l’artista: «Ma mi ha lasciato anche un cocktail col mio nome, Gloria. Raccontava che gli ingredienti li aveva avuti in sogno. Non ci azzeccavano molto l’uno con l’altro… Ma lui non si scompose. E con Gloria si presentò ai campionati mondiali di barman. Risultato: vinse, arrivò al primo posto».

Manuel Montero