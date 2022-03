Joe Biden, 1997: “Allargando la NATO ai Paesi baltici, provocheremmo una reazione vigorosa della Russia”

(continua dopo la pubblicità)

L’allora senatore Joe Biden nel 1997 profetizzava: “L’unica cosa che può provocare una risposta ostile e vigorosa della Russia è l’allargamento della Nato ai Paesi baltici”

Joe Biden, sulla Rete spunta un vecchio video di quando era ancora senatore del Dalaware. E che sembra profetizzare la guerra tra Russia e Ucraina. Ma anche il movente: l’allargamento ad est della NATO: dunque l’attuale presidente degli Stati Uniti sapeva benissimo che avrebbe potuto portare ad un conflitto.

Il discorso di Joe Biden

Siamo a Yonkers, nello Stato di New York. Ed è il pomeriggio del 20 giugno 1997. Joe Biden parla della possibilità di espansione della NATO. Non ha mai nascosto le sue intenzioni di allargarla ed è assolutamente favorevole all’ingresso di Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca, che vi entreranno in effetti due anni più tardi.

La Russia si sentirebbe provocata

Poi, nello spezzone che vedete qui sopra, aggiunge: «Se mai esistesse qualcosa in grado di stravolgere i rapporti fra NATO e Russia, provocando una reazione vigorosa e ostile, non intendo per forza militare, questo sarebbe l’ammissione dei Paesi Baltici nella NATO».

L’allargamento della NATO ad est

Nel 2004 aderiscono Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia. Cinque anni più tardi Albania e Croazia. Nel 2017 il Montenegro. Nel 2020 la Macedonia del Nord. Dell’ingresso dell’Ucraina, ultimo avamposto a est prima della Russia, si è discusso fino al giorno prima della guerra. Ed è uno degli argomenti sul tavolo dei negoziati di pace.

Il video integrale dell’intervento di Joe Biden del 20 giugno 1997 – QUI

Il dibattito sull’allargamento della NATO del novembre 1997 – QUI

Manuel Montero

L’ultimo libro di Manuel Montero è “Wuhan – virus, esperimenti e traffici oscuri nella città dei misteri”, uscito in allegato a Il Giornale e disponibile in ebook per Algama, QUI

