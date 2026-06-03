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La prova scientifica e incontrovertibile dell’innocenza di Olindo e Rosa

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Chi lo avrebbe mai immaginato che proprio la lavatrice di Rosa Bazzi, che diede origine ad una lunga serie di leggende metropolitane sulla coppia, sarebbe diventata proprio l’alibi suo e del marito Olindo Romano. Un alibi che documenta come la coppia rientrò nella corte di via Diaz, a Erba, tra le 21,30 e le 21,45. Il che comporta anche che avevano lasciato la stessa corte prima delle 20, ovvero prima che la strage cominciasse. Nei prossimi mesi la difesa presenterà una seconda istanza di revisione.

In questo video il racconto nei dettagli delle scoperte dell’ultimo anno e mezzo, scoperte fatte in collaborazione con le Iene Francesco Priano e Max Andreetta.

Per chi volesse saperne di più sulla strage di Erba, nella sezione free del canale, nel podcast IL GRANDE ABBAGLIO, è possibile vedere tutti i nostri speciali, con documenti mai entrati a processo QUI

Il grande abbaglio EXTRA – I 6 interrogatori commentati di Olindo e Rosa  e le udienze integrali e commentate del processo di revisione a Brescia- ABBONATI

Qui sotto i link alle bufale sulla strage di Erba:

IL LIBRO OLINDO E ROSA:

Olindo e Rosa, il libro su Amazon – guarda

Olindo e Rosa, l’ebook per Kindle – guarda

Olindo e Rosa, l’ebook in epub – guarda

PER APPROFONDIRE

  1. Il libro IL GRANDE ABBAGLIO – CONTROINCHIESTA SULLA STRAGE DI ERBA, di Felice Manti e Edoardo Montolli – GUARDA
  2. Il podcast di Fronte del Blog, con documenti e audio esclusivi – YOUTUBE | AUDIBLE | SPOTIFY | APPLE PODCASTS
  3. Lo speciale di Fronte del Blog sulla strage di Erba – GUARDA
  4. Lo speciale de Le Iene sulla strage di Erba – GUARDA
  5. Lo speciale del settimanale Oggi sulla strage di Erba – GUARDA

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