MOSTRI, i serial killer che hanno segnato un’epoca – VIDEO

MOSTRI, i serial killer che hanno segnato un’epoca, lo speciale di Crimen è in edicola.

Da Jack lo Squartatore a Zodiac ed al Mostro di Firenze, da Ludwig a Donato Bilancia, Michele Profeta ed altri. Ne parlano Edoardo Montolli, Cuno Tarfusser, Martina Piazza, Rino Casazza, Gian Luca Margheriti, Carmelo Lavorino ed altri.

IL VIDEO DI CARMELO LAVORINO SUL NUMERO IN EDICOLA:

***

Il libro Pacciani Connection di Carmelo Lavorino – QUI

ll libro “Mostro di Firenze. Enciclopedia di un enigma” di Rino Casazza è acquistabile in edicola e sul sito della casa editrice “Teaser Lab” QUI e in formato ebook su tutte le migliore piattaforme on line, in particolare su Amazon QUI e su Rakuten kobo. QUI

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI VIDEO SUL MOSTRO DI FIRENZE NEL NOSTRO CANALE – QUI

***

GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA:

***

Se vuoi abbonarti e sostenere il nostro canale Youtube e il nostro lavoro, puoi farlo qui

***

APPROFONDISCI

I NOSTRI LIBRI E GLI EBOOK – QUI