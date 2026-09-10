Emma Marrone: unica, vera e partecipe, tra il suo popolo, alla Emma ha spiegato il rinvio del suo concerto a martedì 15 settembre

Causa maltempo, il concerto di Emma Marrone, programmato per lo scorso mercoledì 9 settembre, quindi è stato rinviato alle 21 di martedì 15 settembre. E la cantate, nelle vesti, nella fattispecie di sindaca di Milano, città che ama e dove ha una casa, subito tra la sua gente, appena la commissione comunale (un po’ tardivamente?), vista l’inclemenza del meteo, ha deciso il rinvio: vera, sinceramente dispiaciuta, “provata”, di persona, con la voce commossa ma ferma ha spiegato il rinvio. E prima aveva parlato con un video sui social.

Emma Marrone è unica anche per questo, come sono uniche le sue canzoni. Con gli stessi biglietti sempre validi, chi preferisce il rimborso via social e sul web trova le indicazioni del caso, dunque, martedì prossimo, Emma è pronta ad accendere di musica e magia, l’ippodromo Snai di San Siro.

Stefano Mauri