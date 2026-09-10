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Emma Marrone: unica, vera e partecipe, tra il suo popolo, alla Emma ha spiegato il rinvio del suo concerto a martedì 15 settembre

La seratona di musica, spettacolo, canzoni e PopRock, rinviata causa tempo avverso

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Settembre 2026
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Emma Marrone: foto Instagram

Causa maltempo, il concerto di Emma Marrone, programmato per lo scorso mercoledì 9 settembre, quindi è stato rinviato alle 21 di martedì 15 settembre. E la cantate, nelle vesti, nella fattispecie di sindaca di Milano, città che ama e dove ha una casa, subito tra la sua gente, appena la commissione comunale (un po’ tardivamente?), vista l’inclemenza del meteo, ha deciso il rinvio: vera, sinceramente dispiaciuta, “provata”, di persona, con la voce commossa ma ferma ha spiegato il rinvio. E prima aveva parlato con un video sui social.

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Foto da video Instagram

Emma Marrone è unica anche per questo, come sono uniche le sue canzoni. Con gli stessi biglietti sempre validi, chi preferisce il rimborso via social e sul web trova le indicazioni del caso, dunque, martedì prossimo, Emma è pronta ad accendere di musica e magia, l’ippodromo Snai di San Siro.

 

Stefano Mauri  

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Emma emma marrone Ippodromo Snai San Siro milano
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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