Sanremo 2025, per Youtube ecco chi ha già (stra)vinto il Festival

Per tre anni di fila abbiamo azzeccato il vincitore del Festival di Sanremo dopo aver consultato la situazione di Youtube al primo ascolto. È successo nel 2022 e nel 2023, nel 2024. Come se il social di Google fosse infallibile. E quest’anno come finirà?

La prima classifica provvisoria del Festival, in ordine casuale, vede questi 5 ai primi posti:

Brunori Sas con «L’Albero delle Noci» Giorgia con «La Cura per Me» Lucio Corsi con «Volevo essere un duro» Simone Cristicchi con «Quando sarai piccola» Achille Lauro con «Incoscienti giovani»

Ma stando a Youtube, entra di prepotenza in classifica, piazzandosi al secondo posto, Fedez, anche se Cristicchi sembra aver già stravinto. Dietro i due si piazza Giorgia. E dopo di lei, il vuoto, con Brunori Sas staccato di mezzo milione di visualizzazioni. Ecco la classifica completa delle visualizzazioni alle 20,30 del 12 febbraio:

Simone Cristicchi canta “Quando sarai piccola” – 1.623.379 visualizzazioni Fedez canta “Battito” – 1.404.161 visualizzazioni Giorgia canta “La cura per me” – 1.124.125 visualizzazioni Brunori Sas canta “L’albero delle noci”- 683.575 visualizzazioni Lucio Corsi canta “Volevo essere un duro” – 633.980 visualizzazioni Achille Lauro canta “Incoscienti giovani” – 604.700 visualizzazioni Tony Effe canta “Damme ‘na mano” – 601.929 visualizzazioni The Kolors cantano “Tu con chi fai l’amore” – 459.477 visualizzazioni Olly canta “Balorda nostalgia” – 437.003 Elodie canta “Dimenticarsi alle 7” – 418.084 visualizzazioni Rose Villain canta “Fuorilegge” – 415.576 visualizzazioni Irama canta “Lentamente” – 386.580 visualizzazioni Modà cantano “Non ti dimentico” – 381.229 visualizzazioni Rocco Hunt canta “Mille vote ancora” – 341.960 visualizzazioni Coma_Cose cantano “Cuoricini” – 313.258 visualizzazioni Francesco Gabbani canta “Viva la vita”- 308.579 visualizzazioni Clara canta “Febbre” – 303.517 visualizzazioni Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento cantano “La mia parola” – 293.683 visualizzazioni Francesca Michielin canta “Fango in paradiso” – 291.758 visualizzazioni Gaia canta “Chiamo io chiami tu” – 273.725 visualizzazioni Serena Brancale canta “Anema e core” – 258.542 visualizzazioni Massimo Ranieri canta “Tra le mani un cuore” – 249.649 visualizzazioni Noemi canta “Se t’innamori muori” – 241.495 visualizzazioni Willie Peyote canta “Grazie ma no grazie” – 241.198 visualizzazioni Bresh canta “La tana del granchio” – 239.040 visualizzazioni Sarah Toscano canta “Amarcord” – 230.622 visualizzazioni Rkomi canta “Il ritmo delle cose” – 163.308 visualizzazioni Joan Thiele canta “Eco”- 159.724 visualizzazioni Marcella Bella canta “Pelle diamante” – 132.585 visualizzazioni