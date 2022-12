L’irresistibile Anike Ekina, incoronata “pompiere più sexy della Germania” con 1,7 milioni di fan

Il New York Post racconta la storia della sassofonista tedesca Anike Ekina, volontaria dei vigili del fuoco, diventata una star dei social

Si chiama Anike Ekina, ha 36 anni ed è stata incoronata “pompiere più sexy della Germania”. È infatti volontaria nei vigili del fuoco di Schwarzenbek nello Schleswig-Holstein, ma allo stesso tempo, come racconta il New York Post, infiamma i fan con scatti hot su Instagram.

Il premio per Anike Ekina

Anike suona il saxofono e ha vinto il Venus Award per una sexy esibizione alla fiera erotica principale della Germania. È pronta ora a suonare in tournèe, dopo due anni di stop imposti dal Covid.

«Ho già registrato alcune canzoni – racconta la donna – e volevo partire con il saxofono, ma poi è arrivato il coronavirus». Dice che si esibirà a Ibiza, nei club e agli eventi, che la possono prenotare: «Abbiamo già un sacco di richieste».

Vigile del fuoco a vita

Ma nonostante le foto che sfidano la censura e che le hanno portato ben più di un milione e mezzo di follower su Instagram (e ne ha quasi un milione su Facebook) assicura che il tour non la distrarrà dalla sua altra grande passione: «Rimarrò fedele ai pompieri».

Posando in una foto davanti ad una camionetta antincendio, scrive Anike in un post: «Non importa che aspetto hai, non importa di che sesso sei, non importa se sei una celebrità, non importa che colore della pelle hai o che lavoro fai! Solo una cosa conta, la comunità. Insieme difendiamo gli altri, siamo lì per te giorno e notte e facciamo tutto volontariamente! IL VOLONTARIATO È UNA QUESTIONE D’ONORE!»

