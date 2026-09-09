Alla Cremonese, il “bianconero” Adin Limina (ceduto in prestito troppo in fretta?) sta facendo grandi cose. La Juve, fa di necessità virtù e guarda ai giovani ora.

Causa infortuni, la Juventus (pure il “capitano” Locatelli è Ko) è già in emergenza, soprattutto in centrocampo. E come ha sottolineato, la versione On Line di Tuttosport, le tante assenze, portano al giovane centrocampista, Augusto Sedorf Owusu, nato alla periferia di Torino, nella Barriera di Milano, il cui nome (destino?) porta con sé l’ammirazione del padre per Clarence, leggenda del Milan. Del resto, come ha spesso ricordato mister Luciano Spalletti, anche dai problemi possono nascere opportunità, quindi, ora per Owusu, quella opportunità può diventare concreta.

Intanto, il fantasista grigiorosso (ma la Juve ne detiene il cartellino e lo osserva con attenzione: e se fosse partito Nico Gonzalez, magari non sarebbe andato in prestito alla Cremonese) Adin Limina, a Cremona sta facendo grandi cose e pare avere la personalità per spaccare le partite e accendere la Cremo, tra le altre cose realizzando gol belli. Ma va lasciato crescere, giocare e sbagliare con calma. Con un occhio al Fair Play finanziario, per forza di cose, la Vecchia Signora deve guardare ai suoi giovani bianconeri, per il momento.

Stefano Mauri