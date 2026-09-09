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Alla Cremonese, il “bianconero” Adin Limina (ceduto in prestito troppo in fretta?) sta facendo grandi cose. La Juve, fa di necessità virtù e guarda ai giovani ora.

I troppi infortuni spingono mister Luciano Spalletti a puntare sul predestinato Sedorf Owusu

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Settembre 2026
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Foto da ChatGpt

Causa infortuni, la Juventus (pure il “capitano” Locatelli è Ko) è già in emergenza, soprattutto in centrocampo. E come ha sottolineato, la versione On Line di Tuttosport, le tante assenze, portano al giovane centrocampista, Augusto Sedorf Owusu, nato alla periferia di Torino, nella Barriera di Milano, il cui nome (destino?) porta con sé l’ammirazione del padre per Clarence, leggenda del Milan. Del resto, come ha spesso ricordato mister Luciano Spalletti, anche dai problemi possono nascere opportunità, quindi, ora per Owusu, quella opportunità può diventare concreta.

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Foto da ChatGpt

Intanto, il fantasista grigiorosso (ma la Juve ne detiene il cartellino e lo osserva con attenzione: e se fosse partito Nico Gonzalez, magari non sarebbe andato in prestito alla Cremonese) Adin Limina, a Cremona sta facendo grandi cose e pare avere la personalità per spaccare le partite e accendere la Cremo, tra le altre cose realizzando gol belli. Ma va lasciato crescere, giocare e sbagliare con calma. Con un occhio al Fair Play finanziario, per forza di cose, la Vecchia Signora deve guardare ai suoi giovani bianconeri, per il momento.

 

Stefano Mauri

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Adin Limina cremonese Juve Luciano Spalletti Sedorf Owuso
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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