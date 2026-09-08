I serial killer più feroci (e meno noti) che hanno terrorizzato l’Italia

In questo video intervisto lo psicologo specializzato in criminologia Ruben De Luca sul suo libro “I serial killer che hanno terrorizzato l’Italia” che raccoglie circa duecento profili di serial killer che hanno agito nel nostro Paese. Oltre ad illustrare le linee generali del lavoro e i criteri di classificazione adottati, De Luca parla di diversi casi specifici notevoli, anche se poco conosciuti. E fornisce dati interessanti sulle regioni dove hanno colpito di più e sui lavori che hanno svolto.
- Il libro “I serial killer che hanno terrorizzato l’Italia” di Ruben De Luca: QUI
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