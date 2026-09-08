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Chiara Ferragni e il cagnolino, “trovato” in casa di amici e subito portato in clinica veterinaria

L'imprenditrice digitale cremonese ha un bellissimo rapporto con gli animali

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Settembre 2026
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Foto da Instagram di Chiara Ferragni

Eh già, come hanno riportato pure su TgCom24, un incontro casuale, fortuito si è trasformato in un appello sui social per Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, sempre sul pezzo. Lunedì scorso è infatti capitato che, durante un soggiorno a Casteggio, nel Pavese, l’influencer cremonese si è trovata davanti a un cagnolino entrato nella casa di alcuni amici.

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Foto da Instagram

L’animale, in buone condizioni e molto socievole, era però senza collare e senza microchip, rendendo più difficile risalire alla sua famiglia. Chiara Ferragni ha quindi deciso di portarlo alla clinica veterinaria Croce Azzurra di Casteggio, nella speranza che possa essere identificato e ricondotto ai suoi proprietari.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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