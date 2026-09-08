Chiara Ferragni e il cagnolino, “trovato” in casa di amici e subito portato in clinica veterinaria

Eh già, come hanno riportato pure su TgCom24, un incontro casuale, fortuito si è trasformato in un appello sui social per Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, sempre sul pezzo. Lunedì scorso è infatti capitato che, durante un soggiorno a Casteggio, nel Pavese, l’influencer cremonese si è trovata davanti a un cagnolino entrato nella casa di alcuni amici.
L’animale, in buone condizioni e molto socievole, era però senza collare e senza microchip, rendendo più difficile risalire alla sua famiglia. Chiara Ferragni ha quindi deciso di portarlo alla clinica veterinaria Croce Azzurra di Casteggio, nella speranza che possa essere identificato e ricondotto ai suoi proprietari.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.