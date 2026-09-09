“La musica è restare connessa con le cose che contano”. Emma Marrone è la Grande Bellezza di essere se stessi

“La musica per me è cura, il mio modo preferito per restare connessa con le cose che contano. Oggi mi sento una donna e un’artista consapevole, che non ha più paura di mostrare le proprie fragilità o di sperimentare. Questo show celebra la bellezza di essere sé stessi, liberamente”.

Così, Emma Marrone: attenta, bella, chiara, vera e diretta come sempre, alla stampa ha raccontato quello che è stato il suo tour e, soprattutto, sarà, la sua tappa milanese, il suo concertone del 9 settembre, all’Ippodromo Snai di San Siro. Ma è un po’ tutta la musica di Emma Marrone che esalta, alla grandissima, quindi con passione… alla Emma, l’essere se stesse e se stessi, no? “Antidroga” che spadroneggia da settimane nell’airplay.

Intanto, “Antidroga“, la canzone che la Regina del Pop e del palco, canta con Fabri Fibra, va fortissimo: “E’ un brano in cui credo moltissimo, perché dentro ci sono tante cose che mi rappresentano e racconta perfettamente il punto del percorso musicale in cui mi trovo oggi. Cantare questo pezzo insieme a Fabri, per me, è qualcosa di davvero speciale: un sogno che prende forma e che sono felicissima di poter condividere con una persona che stimo profondamente e a cui sono legata da un affetto sincero. Una parte importante di questa magia è anche di Zef, che ha saputo dare al brano un’impronta unica, trasformandolo in qualcosa che sento davvero nostro e, allo stesso tempo, senza tempo. Sono molto emozionata per tutto quello che sta accadendo e per il modo in cui il brano è stato accolto”.

Stefano Mauri