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Mostro di Firenze, parla Cappelletti: “Quello che non sapete della pista sarda”

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Il giallista Rino Casazza intervista Francesco Cappelletti, uno dei maggiori esperti sul caso del Mostro di Firenze e consulente di Stefano Sollima per la serie tv su Netflix “Il mostro”. Cuore della discussione il suo libro recentemente uscito “Il Mostro di Firenze – la prima indagine”: una ricostruzione, rigorosamente basata su documenti, sulle indagini, complesse e controverse, che hanno riguardato il primo duplice omicidio in ordine cronologico attribuito al Mostro, quello di Lastra a Signa nell’estate del 1968. Un ritratto perfetto di tutti i personaggi della pista sarda, definitivamente abbandonata dagli inquirenti per seguire quella che portava a Pacciani. Ma, com’è noto, nei mesi scorsi è emerso che Natalino Mele, il bimbo sopravvissuto al primo duplice delitto, è in realtà il figlio di Giovanni Vinci, fratello maggiore dei due più noti sospettati della pista sarda: Francesco e Salvatore. Perchè il Mostro lo risparmiò?

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