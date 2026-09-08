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Anche nella fiabesca Venezia, Emma Marrone, brilla prima di cantare e chiudere il suo tour appassionato a Milano

Estate intensa e magica per la cantautrice salentina

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Settembre 2026
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“Ti volevo dire se ci si poteva innamorare di me… Ti volevo dire se ci potevamo vedere per innamorarci di me… Sono innamorato di te. Ti volevo vedere per parlarti… Ciao Venezia”.

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Foto da Instagram

Così, dalla favolosa, acquatica, poetica Venezia, nei giorni scorsi ha postato Emma Marrone, da quelle parti, per la Mostra del Cinema, prima di chiudere il suo tour a Milano, mercoledì 9 settembre (ore 21), all’Ippodromo Snai di San Siro. Emma Marrone via social, ha parlato, coi suoi numerosi follower, del film, diretto da Paolo Strippoli, “L’Estranea”, con l’attrice Jasmine Trinca, elogiata via Instagram dalla cantautrice, tra le interpreti.

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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