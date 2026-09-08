Anche nella fiabesca Venezia, Emma Marrone, brilla prima di cantare e chiudere il suo tour appassionato a Milano

“Ti volevo dire se ci si poteva innamorare di me… Ti volevo dire se ci potevamo vedere per innamorarci di me… Sono innamorato di te. Ti volevo vedere per parlarti… Ciao Venezia”.
Così, dalla favolosa, acquatica, poetica Venezia, nei giorni scorsi ha postato Emma Marrone, da quelle parti, per la Mostra del Cinema, prima di chiudere il suo tour a Milano, mercoledì 9 settembre (ore 21), all’Ippodromo Snai di San Siro. Emma Marrone via social, ha parlato, coi suoi numerosi follower, del film, diretto da Paolo Strippoli, “L’Estranea”, con l’attrice Jasmine Trinca, elogiata via Instagram dalla cantautrice, tra le interpreti.
Stefano Mauri
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