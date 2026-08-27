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Io, innocente accusa di abusi per una foto sbagliata: l’incredibile storia di Anna Manna

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La drammatica storia di Anna Manna, innocente accusata dell’infamia peggiore: aver molestato dei bambini. Una vicenda in cui finì in mezzo quando uno dei bimbi credette di riconoscerla in una foto, che però era di 17 anni prima, quando Anna aveva un aspetto completamente diverso e, unica volta in vita sua, i capelli corti. Peraltro, emerse che quando avvennero i fatti lei già si era trasferita a Torino, dove aveva vinto un concorso pubblico. Rimase in carcere 15 giorni, altri 60 li passò ai domiciliari. Poi, dopo 14 mesi, lo stesso pm ne chiese l’archiviazione.

La testimonianza di Anna Manna viene presentata da Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi, fondatori del sito errorigiudiziari.com e autori del libro INNOCENTI (Giappichelli editore). E va in scena al convegno “Innocenti in carcere” organizzato dall’ex magistrato Cuno Tarfusser con l’Accademia di Merano.

Le storie di innocenti in carcere, tutti i video:

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