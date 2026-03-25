Yara Gambirasio, le telefonate “dimenticate” che possono cambiare tutto

In questo video il giallista Rino Casazza approfondisce con Federico Liguori, documentarista e scrittore, un’analisi di quest’ultimo sulla localizzazione delle chiamate effettuate/ricevute da Yara Gambirasio nei minuti precedenti la sua scomparsa. Il risultato è che questi dati telematici contraddicono la ricostruzione del delitto svolta dall’accusa nei processi che hanno portato alla condanna di Massimo Bossetti.

***

L’ultimo libro di Federico Liguori è Yara Gambirasio – Un caso irrisolto

***

Il libro “Mostro di Firenze – Enciclopedia di un enigma” di Rino Casazza è in edicola. E sul sito dell’editore:

L’ebook è disponibile su tutte le piattaforme. E su Amazon.

L’audiolibro, letto da Giulio Cainarca, è disponibile su tutte le piattaforme e nella sezione Abbonati del nostro canale Youtube

***

GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA:

***

Se vuoi abbonarti e sostenere il nostro canale Youtube e il nostro lavoro, puoi farlo qui

***

APPROFONDISCI

I NOSTRI LIBRI E GLI EBOOK – QUI