Yara Gambirasio, le telefonate “dimenticate” che possono cambiare tutto

In questo video il giallista Rino Casazza approfondisce con Federico Liguori, documentarista e scrittore, un’analisi di quest’ultimo sulla localizzazione delle chiamate effettuate/ricevute da Yara Gambirasio nei minuti precedenti la sua scomparsa. Il risultato è che questi dati telematici contraddicono la ricostruzione del delitto svolta dall’accusa nei processi che hanno portato alla condanna di Massimo Bossetti.
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L’ultimo libro di Federico Liguori è Yara Gambirasio – Un caso irrisolto
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Il libro “Mostro di Firenze – Enciclopedia di un enigma” di Rino Casazza è in edicola. E sul sito dell’editore:
L’ebook è disponibile su tutte le piattaforme. E su Amazon.
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GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA:
- Liliana Resinovich, l’enigma di Trieste – guarda
- Il delitto di Avetrana – Perchè Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti – guarda
- Garlasco. Un enigma a tre facce – guarda
- Sherlock Holmes, John Thorndike e il delitto sul treno – guarda
- Tempo di battaglia – guarda
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