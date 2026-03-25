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Yara Gambirasio, le telefonate “dimenticate” che possono cambiare tutto

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In questo video il giallista Rino Casazza approfondisce con Federico Liguori, documentarista e scrittore, un’analisi di quest’ultimo sulla localizzazione delle chiamate effettuate/ricevute da Yara Gambirasio nei minuti precedenti la sua scomparsa. Il risultato è che questi dati telematici contraddicono la ricostruzione del delitto svolta dall’accusa nei processi che hanno portato alla condanna di Massimo Bossetti.

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L’ultimo libro di Federico Liguori è Yara Gambirasio – Un caso irrisolto

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Il libro “Mostro di Firenze – Enciclopedia di un enigma” di Rino Casazza è in edicola. E sul sito dell’editore:

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