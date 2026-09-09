MusicaNotizie flashSenza categoriaSocial StarsocietàSpettacolo

Il concerto di Emma Marrone a Milano, rinviato a martedì 15 settembre causa maltempo

La Regina del Pop non vede l’ora di accendere l’Ippodromo Snai di San Siro

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Settembre 2026
67
blank

Il concerto di Emma Marrone previsto questa sera all’Ippodromo Snai San Siro di Milano è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. A comunicarlo è stata la stessa cantante attraverso i social, dopo aver ricevuto la comunicazione dagli organi competenti: “La commissione di vigilanza mi ha appena comunicato che per le previste condizioni meteorologiche avverse il concerto verrà annullato. Io sono scioccata. Però davanti a questa comunicazione purtroppo devo alzare le mani perché la subisco quanto voi”. 

blank
Foto da Instagram

L’evento milanese di Emma Marrone verrà recuperato martedì 15 settembre con le stesse modalità e gli stessi biglietti gia’ acquistati. 

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Emma emma marrone Ippodromo Snai San Siro
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Settembre 2026
67
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie