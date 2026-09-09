Il concerto di Emma Marrone a Milano, rinviato a martedì 15 settembre causa maltempo

Il concerto di Emma Marrone previsto questa sera all’Ippodromo Snai San Siro di Milano è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. A comunicarlo è stata la stessa cantante attraverso i social, dopo aver ricevuto la comunicazione dagli organi competenti: “La commissione di vigilanza mi ha appena comunicato che per le previste condizioni meteorologiche avverse il concerto verrà annullato. Io sono scioccata. Però davanti a questa comunicazione purtroppo devo alzare le mani perché la subisco quanto voi”.
L’evento milanese di Emma Marrone verrà recuperato martedì 15 settembre con le stesse modalità e gli stessi biglietti gia’ acquistati.
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