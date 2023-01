Michelle Alexandra, star di Onlyfans, rivela di essere trans: “Ora i miei ex si sentono gay e mi minacciano”

Michelle Alexandra è un’influencer e star di Onlyfans. Ha fatto coming out rivelando di essere nata uomo. Ma non è andata benissimo. I suoi ex si sono infuriati: “Si sentono come se essere stati a letto con me adesso li rendesse gay.”

È stata anche minacciata di morte

Michelle Alexandra, influencer e star di Onlyfans, ha rivelato ai suoi follower di essere transgender. Ma le reazioni non sono state tutte positive. Anzi, quando ha dato l’annuncio su Instagram, qualcuno l’ha perfino minacciata.

La storia di Michelle Alexandra

Ventisettenne di Manchester, Michelle racconta tutto al Daily Mail. Ha deciso di svelare il suo passato ora che si trova in viaggio in Sud America. Non rientrerà nel Regno Unito prima di giugno e ha voluto informare i suoi 25 mila fan di Instagram della sua storia, cominciata a 12 anni: fu allora infatti che iniziò la transizione.

Nessuno, famiglia a parte, era finora mai stato al corrente della sua vera identità.

Le minacce

Ma l’accoglienza non è stata bellissima: «I messaggi sono stati orribili e mi hanno fatto temere per la mia vita. Uomini con cui sono stata precedentemente, o i loro parenti, hanno scritto cose come “speriamo che tu muoia” o “ti uccideremo”. Frasi disgustose e profondamente dolorose».

Si sentono gay

Non solo. C’è qualcuno che si è addirittura preoccupato per se stesso: «Alcuni di loro sono molto arrabbiati e si sentono come se essere stati a letto con me adesso li rendesse gay. La notizia del mio coming out è diventata virale e loro sono impazziti. Ho paura a tornare nel Regno Unito. Se dovessi incontrarli cosa potrebbe succedere? Ho bloccato tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di minaccia ma se insistono sarò costretta a contattare la polizia».

