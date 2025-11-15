IL MOSTRO, tutti gli errori della serie Netflix spiegati da due illustri esperti

In questa conversazione il giallista Rino Casazza e il mostrologo Antonio Segnini, entrambi freschi autori di un libro sul Mostro di Firenze, rispettivamente “Mostro di Firenze. Enciclopedia di un enigma” e “Uno sciagurato riscatto” parlano delle imprecisioni e delle inesattezze rispetto alla ricostruzione delle indagini che si riscontrano nella pur pregevole serie televisiva “Il Mostro” disponibile di Netflix. Da ultimo Segnini precisa le differenze tra la propria versione del delitto di Lastra a Signa e il racconto della fiction (video in cima al post).

