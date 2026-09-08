Emma Marrone è un po’ milanese d’adozione e chiuderà il suo tour estivo all’Ippodromo Snai di San Siro

“Perché è il posto dove si concentra parte del mio lavoro e dove trascorro circa metà del mio tempo. Non per nulla a Milano ho comprato una nuova casa, è la città dove ormai ho una parte di famiglia e dove vivono molti dei miei amici. Alla fine ho imparato ad accettare l’idea di dividere la mia vita tra luoghi diversi”.Così, al Corriere Milano, l’inserto del CorSera dedicato alla Lombardia e al capoluogo milanese, l’i
narrestabile Emma Marrone, Regina del Palco e del Pop, ha spiegato perché ha deciso di chiudere nella metropoli meneghina, all’Ippodromo di San Siro, il suo tour estivo. Insomma, un po’ milanese d’adozione, a modo suo, Emma Marrone lo è, no?
Stefano Mauri
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