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Emma Marrone è un po’ milanese d’adozione e chiuderà il suo tour estivo all’Ippodromo Snai di San Siro

La Regina del Pop e del palcoscenico nel capoluogo milanese ha una casa nuova

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Settembre 2026
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Foto da Instagram

“Perché è il posto dove si concentra parte del mio lavoro e dove trascorro circa metà del mio tempo. Non per nulla a Milano ho comprato una nuova casa, è la città dove ormai ho una parte di famiglia e dove vivono molti dei miei amici. Alla fine ho imparato ad accettare l’idea di dividere la mia vita tra luoghi diversi”.blankCosì, al Corriere Milano, l’inserto del CorSera dedicato alla Lombardia e al capoluogo milanese, l’i

narrestabile Emma Marrone, Regina del Palco e del Pop, ha spiegato perché ha deciso di chiudere nella metropoli meneghina, all’Ippodromo di San Siro, il suo tour estivo. Insomma, un po’ milanese d’adozione, a modo suo, Emma Marrone lo è, no?

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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