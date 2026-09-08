Emma Marrone è un po’ milanese d’adozione e chiuderà il suo tour estivo all’Ippodromo Snai di San Siro

“Perché è il posto dove si concentra parte del mio lavoro e dove trascorro circa metà del mio tempo. Non per nulla a Milano ho comprato una nuova casa, è la città dove ormai ho una parte di famiglia e dove vivono molti dei miei amici. Alla fine ho imparato ad accettare l’idea di dividere la mia vita tra luoghi diversi”. Così, al Corriere Milano, l’inserto del CorSera dedicato alla Lombardia e al capoluogo milanese, l’i

narrestabile Emma Marrone, Regina del Palco e del Pop, ha spiegato perché ha deciso di chiudere nella metropoli meneghina, all’Ippodromo di San Siro, il suo tour estivo. Insomma, un po’ milanese d’adozione, a modo suo, Emma Marrone lo è, no?

Stefano Mauri