Il naso un po’ storto di Chiara Ferragni? Colpa di un infortunio, alle Hawaii, quando era bambina

Quindi, una vecchia fotografia è diventata l’occasione per raccontare un episodio particolare dell’infanzia di Chiara Ferragni. L’imprenditrice di Cremona ha infatti postato via social, uno scatto di quando aveva appena 10 anni: la si vede con un cappellino giallo, il costume azzurro e un cerotto arancione a coprirle quasi completamente il naso.

E così, Chiara Ferragni, via social ha spiegato tutto: “Il momento più cool della mia vita”, ha “raccontato” l’imprenditrice cremonese ai suoi follower, riportando alla luce, l’incidente, patito da bambina, quando si era infatti rotta il naso mentre faceva bodysurf a Maui. L’incidente aveva richiesto un intervento chirurgico, affrontato direttamente alle Hawaii dove si trovava in vacanza. E ha inoltre specificato: “Ho dovuto subire un intervento e per questo ora il mio naso è un po’ storto”.

Stefano Mauri