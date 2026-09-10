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Il naso un po’ storto di Chiara Ferragni? Colpa di un infortunio, alle Hawaii, quando era bambina

L'imprenditrice cremonese ha condiviso, via social, un vecchio ricordo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Settembre 2026
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Foto da Instagram

Quindi, una vecchia fotografia è diventata l’occasione per raccontare un episodio particolare dell’infanzia di Chiara Ferragni. L’imprenditrice di Cremona ha infatti postato via social, uno scatto di quando aveva appena 10 anni: la si vede con un cappellino giallo, il costume azzurro e un cerotto arancione a coprirle quasi completamente il naso.

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Foto da Instagram

E così, Chiara Ferragni, via social ha spiegato tutto: “Il momento più cool della mia vita”,   ha “raccontato” l’imprenditrice cremonese ai suoi follower, riportando alla luce, l’incidente, patito da bambina, quando si era infatti rotta il naso mentre faceva bodysurf a Maui. L’incidente aveva richiesto un intervento chirurgico, affrontato direttamente alle Hawaii dove si trovava in vacanza. E ha inoltre specificato: “Ho dovuto subire un intervento e per questo ora il mio naso è un po’ storto”.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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