Gli ultimi segreti del Mostro di Firenze: le rivelazioni di Loris Martinelli

Loris Martinelli, analista del caso del Mostro di Firenze per la “Cold case association” e consulente per la difesa in alcuni procedimenti penali riguardanti quest’inchiesta – in particolare quello in cui l’avvocato Alessio Fioravanti assiste Luciano Malatesta, fratello di alcune sospette vittime del Mostro – ha appena dato alle stampe un saggio, “Il Mostro di Firenze”, che espone ed argomenta gli innumerevoli indizi ed elementi di fatto, raccolti dall’autore, che depongono a favore di una responsabilità collettiva, e non di un singolo maniaco, nei delitti del serial killer delle coppiette.

In questa conversazione (in cima al post), Martinelli fa un sunto del contenuto del libro, che suggerisce originali e inquietanti angolazioni da cui guardare alla vicenda più complessa e controversa della storia criminale italiana. Molto significativa, in particolare, l’interpretazione di uno dei comportamenti più enigmatici del Mostro, ovvero l’abitudine di attardarsi per rovistare le scene dei delitti.

Il libro di Martinelli, in attesa di essere disponibile su Amazon ed Ebay, può essere richiesto all’indirizzo email bonaccimartinelli@gmail.com

