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Emma Marrone non si gira dall’altra parte: “C’è un problema sociale grande, a pagarne le conseguenze sono le donne”

L’artista, sempre attente alla quotidianità, è tornata a parlare delle vittime di femminicidio

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Settembre 2026
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Chiara, diretta, sempre attenta alla quotidianità e sensibile, Emma Marrone, durante la penultima tappa del suo tour, e’ tornata a parlare delle donne vittime di femminicidio, dal palco della “Trentino Music Arena” di Trento, sabato 5 settembre, proprio il giorno dopo del femminicidio di Lorena Isceri per mano del compagno Federico Vella, che l’ha gettata da un cavalcavia sull’A1 a Barberino del Mugello (Firenze).

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Foto da Instagram

“Otto solo questa settimana – precisa Emma ripresa dal CorSera-. Poi ci sono anche i titoli di giornale che tentano sempre di far passare queste morti come chissà cosa sarà successo. Min**** l’ha uccisa. È sempre come non ammettere che c’è un problema sociale importante, a pagarne le conseguenze sono sempre più le donne”.  Mercoledì 9 settembre, Emma chiuderà la sua stare in musica col suo concertone, spettacolare, all’ippodromo Snai di San Siro a Milano.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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