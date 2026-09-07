Emma Marrone non si gira dall’altra parte: “C’è un problema sociale grande, a pagarne le conseguenze sono le donne”

Chiara, diretta, sempre attenta alla quotidianità e sensibile, Emma Marrone, durante la penultima tappa del suo tour, e’ tornata a parlare delle donne vittime di femminicidio, dal palco della “Trentino Music Arena” di Trento, sabato 5 settembre, proprio il giorno dopo del femminicidio di Lorena Isceri per mano del compagno Federico Vella, che l’ha gettata da un cavalcavia sull’A1 a Barberino del Mugello (Firenze).
“Otto solo questa settimana – precisa Emma ripresa dal CorSera-. Poi ci sono anche i titoli di giornale che tentano sempre di far passare queste morti come chissà cosa sarà successo. Min**** l’ha uccisa. È sempre come non ammettere che c’è un problema sociale importante, a pagarne le conseguenze sono sempre più le donne”. Mercoledì 9 settembre, Emma chiuderà la sua stare in musica col suo concertone, spettacolare, all’ippodromo Snai di San Siro a Milano.
Stefano Mauri