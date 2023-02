La diva di Onlyfans Mady Gio: “In Svizzera pago meno tasse. Ho la villa e la Lamborghini”

Mady Gio, la giunonica diva di Onlyfans che aveva sostenuto di guadagnare oltre 100 mila euro al mese, si è trasferita in Svizzera: “In Italia purtroppo percentuale di tasse e contributi fuori dal normale”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mădălina Ioana Filip (@mady_gio)



Torna a far parlare di sè Mady Gio, la diva di Onlyfans che aveva rivelato di guadagnare oltre 100 mila euro al mese grazie ai suoi video sul social per adulti.

Maria Fernanda Vargas diventa sindaco grazie ai video su Onlyfans: “Mi sono pagata la campagna elettorale” – GUARDA

La 28enne italo rumena si confessa a Le Iene, cui mostra una Lamborghini, una Porsche e la villa in cui vive, controllata 24 ore su 24 dal suo fedele pastore tedesco «Prima vivevo in una casa con due stanze da letto, un bagno, cucina e sala insieme».

Michelle Alexandra, star di Onlyfans, rivela di essere trans: “Ora i miei ex si sentono gay e mi minacciano” – GUARDA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mădălina Ioana Filip (@mady_gio)

Mady Gio in Svizzera

Ora invece si è trasferita in Svizzera per non farsi succhiare gran parte dei guadagni dal fisco italiano: «In Italia purtroppo percentuale di tasse e contributi fuori dal normale». E i guadagni, assicura, sono alti: dai 155mila euro di settembre ai “soli” 109 di gennaio. Però, quando ha mostrato ai suoi fan il primo topless – agosto 2022 – la cifra è schizzata a 169mila euro.

L’agente Maegan Hall e lo scandalo a luci rosse in polizia: licenziati in 5, 3 sospesi – GUARDA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mădălina Ioana Filip (@mady_gio)

Come lavoro

Ma come lavora Mady Gio? «Gestisco tutto in piena autonomia: nessun media manager, il video se luce non è buona lo mando o stesso, se si vede la cellulite non lo rifaccio. I miei fan cercano naturalezza e io gliela offro senza filtri. Ero una che indossava una maglia girocollo anche ad agosto, una sorta di Steve Jobs donna».

Scopri le giacche più pazze del mondo! – GUARDA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mădălina Ioana Filip (@mady_gio)

Com’è iniziata

Ma com’è iniziata l’avventura? «Avevo un profilo Instagram con 80 follower, fino a quando mia sorella mentre siamo al mare mi chiede di fare un video su TikTok. Un balletto stupido, solo che in pochi giorni su Instagram cominciano a seguirmi in massa e arrivo a un milione di follower. E sono i fan a dirmi di provare con Onlyfans. Solo che io non volevo fare porno e loro mi dicono: basta che vesti l’intimo e il costume da bagno. E così è andata».

Mbappé, ecco chi è la modella transgender che gli ha fatto perdere la testa – GUARDA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mădălina Ioana Filip (@mady_gio)



Oggi, solo su Instagram, conta 1,2 milioni di follower.

Belen Rodriguez, il cartonato della star (a grandezza naturale!) da tenere in casa – GUARDA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mădălina Ioana Filip (@mady_gio)

Mi sentivo sbagliata

E pensare che per anni si era sentita a disagio proprio a causa del suo fisico prorompente: «Mi sentivo sbagliata a scuola, ma ora ricevo tantissimi apprezzamenti per il mio corpo, soprattutto dagli stranieri. Una donna più in carne non è sbagliata. Grazie a questo lavoro mi sono accettata e amata di più».

Tutte le notizie più strane (ma documentate) dal mondo – GUARDA

La condizione dell’impiegato

Certo, i suoi guadagni suscitano invidie. Ma anche un po’ di amarezza in chi da sempre ogni giorno si alza all’alba per racimolare uno stipendio utile appena a sopravvivere. Ma lei lo sa bene: «Come deve sentirsi un impiegato di fronte a cifre del genere? Incazzato col mondo. Io capisco cosa si prova, anche io ho fatto quella vita».

Sonia Grey, te la ricordi la giunonica star della tv? Ecco cosa fa oggi – SUPERGALLERY