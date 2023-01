Cerchi giacche strane? Ecco le giacche più pazze del mondo!

Giacche strane, stranissime. Molto diverse dal consueto. Ecco le giacche più pazze del mondo: ideali per feste, discoteche e cerimonie di qualsiasi genere

Chiamatele giacche strane. Ma sono le giacche più pazze del mondo. E a meno di 100 euro. Se sei alla ricerca anche tu di una giacca diversa dal solito e capace di distinguerti, queste fanno proprio al caso tuo. Perchè queste sono davvero molto, ma molto diverse dal consueto. Alcune, a nostro avviso, sono splendide anche per andarci in giro.

Abbiamo infatti scavato nell’immenso store di Amazon per trovare le giacche più strane. Di certo, si gireranno tutti a guardarti.

Tutti i modelli sono disponibili fino alla 3XL, vantano almeno 4 stelle (con plurime recensioni) e hanno prezzi davvero contenuti.

Giacche strane a meno di 100 euro!

Partiamo da questo blazer CARFFIV, caratterizzato da stampe ad alta definizione: in moltissime versioni, con fumetti o perfino leopardata.

(Clicca su una foto e sfoglia la gallery)

Il modello U LOOK UGLY TODAY è invece un abito completo in poliestere, con tanto di pantaloni e cravatta in tinta. La particolarità? È disponibile praticamente in tutti i colori. Eccone alcuni:

PYJTRL presenta diversi modelli di blazer con Paillettes. Il materiale di questo è in sequins.

La giacca PYJTRL qui sotto ha invece una caratteristica davvero particolare: le paillettes cambiano colore! Non a caso vanno a ruba e c’è sempre poca disponibilità dei singoli colori. Dai un’occhiata…

Anche questo modello, in poliestere di PYJTRL, va via come il pane. È in paillettes lucide

Segue la versione, sempre in poliestere, di PYJTRL in velluto con paillettes e motivo floreale:

Più seriosa la PYJTRL da uomo in velluto, ma con un un disegno, va da sè, molto diverso dalla giacca classica:

Questa PYJTRL elegante pare la divisa militare delle guardie reali. In velluto nero con ricami dorati… e non solo:

La linea ALLTHEMEN in paillettes è in stile smoking, ma glitterato:

Qui, invece, velluto di lusso ALLTHEMEN con motivi floreali. Da notare i bottoni:

E chiudiamo ancora con PYJTRL e questa giacca da uomo con paillettes lucide: