La foto segnaletica della detenuta in tuta da Kill Bill scatena i social: “Rovina anche me!” – GALLERY

Kill Bill, la detenuta sembra la protagonista del film: i social si scatenano e piovono le dichiarazioni d’amore.

Succede negli Stati Uniti, dove una seguitissima pagina Instagram raccoglie le foto segnaletiche delle donne finite in prigione e più belle del Paese

La storia pubblicata dal Daily Star

Bella e tenebrosa come in Kill Bill: così la donna arrestata scatena i social. La storia viene raccontata dal Daily Star.

Il noto quotidiano riporta la storia del seguitissimo account Instagram Mugshawtys, che pubblica le foto segnaletiche diffuse dalla polizia delle donne americane finite in prigione. Non tutte: quelle delle più belle.

Tutte in posa per la foto segnaletica: le detenute più sexy del mondo – GUARDA

Femmes fatales, insomma.

Come Kill Bill

Tra loro è infine sbucata una giovane bionda che sembra indossare la tuta di Uma Thurman in Kill Bill. Almeno è così che è stata accolta, in una pioggia di dichiarazioni d’amore: «Rovina anche la mia vita!» implora uno. Un altro le chiede di sposarla. E ancora: «Può abusare e mettermi in pericolo ogni martedì». Infine, c’è chi si chiede se si tratti della protagonista di Kill Bill 4, tanto atteso invano dai fan. E tutti ne invocano la liberazione. Presto l’immagine è diventata virale.

Cerchi giacche strane? Ecco le giacche più pazze del mondo! – GUARDA

La donna misteriosa

In realtà la donna misteriosa non è nè un’assassina, nè una criminale incallita. È finita dentro dopo una violenta lite con un uomo, terminata con lei che ha provato ad investirlo. Deve affrontare l’accusa di pericolo arbitrario di 1° grado, aggressione di 4° grado e danno criminale di 1° grado.

Vieni a delinquere da noi! Le carceri più lussuose del mondo – GALLERY

L’agente Maegan Hall e lo scandalo a luci rosse in polizia: licenziati in 5, 3 sospesi – GUARDA

L’account

L’account Instagram Mugshawtys conta su 246 mila follower. E forse appassiona gli utenti di Instagram perché raccoglie foto segnaletiche di donne diffuse dalla polizia, che sembrano modelle, ma finite in cella per le più svariate ragioni.

Breaking Bad diventa realtà: vince 3 milioni al Gratta e Vinci e li investe in un laboratorio di metanfetamine – GUARDA

Ecco le più belle:

(clicca su un’immagine e sfoglia la gallery)

Tutte le notizie più strane (ma documentate) dal mondo – GUARDA