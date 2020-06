In vendita l’ultima villa di John Lennon a Palm Beach… costa 43 milioni! Un vero spettacolo…

La villa fu comprata da John Lennon qualche mese prima di morire. E riuscì a vederla solo in foto, prima di essere ammazzato da Mark David Chapman. Chi la farà sua avrà come vicino di casa Rod Steward. E a pochi passi c’è anche l’enorme proprietà “Mar-a-Lago” di Donald Trump

È stata messa in vendita l’ultima casa acquistata da John Lennon e Yoko Ono, una splendida villa a Palm Beach dal costo proibitivo: 43 milioni di euro. – SPECIALE CASE VIP

LA STORIA – Chiamata El Solano, il cantante la comprò come abitazione per le vacanze. La vide in fotografia e se ne innamorò, comprandola subito per 725mila dollari. Ma non fece in tempo a metterci piede: fu infatti ammazzato qualche mese più tardi da Mark David Chapman. – ABBEY ROAD, ANNIVERSARIO

LA VILLA – Estesa per 1300 metri quadrati, la villa vanta sette camere da letto, una biblioteca, vari soggiorni, un ufficio e un bar. Nell’immenso giardiano affacciato sul mare ci sono anche un’enorme piscina e un campo da tennis in erba.

I PROPRIETARI – Yoko Ono la tenne per sei anni. Nel 1986 fu rivenduta per 3,15 milioni di dollari. Attualmente appartiene all’ex banchiere John Sites, che ne entrò in possesso per 26 milioni e che se riuscisse nell’impresa di farla acquistare a 47,5 milioni di dollari (circa 43 milioni di euro) guadagnerebbe circa 21,5 milioni.

I VICINI DI CASA – Il nuovo proprietario avrà come vicino di casa Rod Steward. E a pochi passi c’è anche la grande tenuta “Mar-a-Lago” di Donald Trump.

