Elisabetta Canalis super sexy e lo scherzo ad Emma Marrone

Finalmente la meravigliosa Elisabetta Canalis è tornata in tv, in gran forma, dopo essere tornata in Italia dagli Stati Uniti, ospite di Stasera c’è Cattelan su Rai Due.

Durante l’intervista, per la serie Scherzi a parte alla Cattelan, il conduttore ha preso il cellulare dell’ex Velina di Striscia la notizia e ha inviato un messaggio all’amica Emma Marrone.

Il testo? Eccolo: “Sto pensando di rasarmi a zero”, ha scritto Alessandro a nome della soubrette sarda. Immediata la replica della cantante salentina: “Fase Britney? Stai bona Eli, tutto bene?”.

Dopo la risposta di Emma, Alessandro Cattelan, sempre con il telefonino di Elisabetta Canalis, ha fatto una videochiamata alla Marrone. Superato lo stupore inziale l’ex di Amici ha rivelato: “Mi è preso un colpo, ho pensato ‘ma che sta a dì questa?”.

Grasse risate da parte della Canalis, di Cattelan e di tutto il pubblico presente in studio.

Intanto nei giorni scorsi, via Instagram, la Canalis ha postato fotografia che la riportano in gran forma. Emma invece ha annunciato di aver ritrovato, all’Ariston per la serata Cover con Lazza, la voglia di tornare presto sul palco.

E il suo prossimo lavoro discografico ospiterà un duetto tra i due.

Stefano Mauri