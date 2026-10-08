Mostro di Firenze, le verità nascoste e i presunti complotti

Il giallista Rino Casazza e il criminologo Carmelo Lavorino, che fu consulente di Pietro Pacciani nel processo d’appello in cui il contadino di Mercatale fu assolto, s’interrogano sulle false piste percorse dagli inquirenti per scovare il Mostro di Firenze. In un’inchiesta che, sottotraccia, prosegue ancora oggi, poiché nessuno sembra aver mai creduto alla colpevolezza dei cosiddetti “compagni di merende”.

I due ne parlano al workshop DELITTI IRRISOLTI, organizzato nella cosiddetta rocca di Cagliostro dal Cescrin (Centro Studi Investigazione Criminale, fondato e diretto da Lavorino) e patrocinato dal Comune di San Leo.

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