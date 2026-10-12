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Angelina Mango e il suo autunno a colori e magico, dopo una bella estate in musica

La cantautrice, superato il suo momento particolare, adesso è tornata alla grandissima

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

E’ davvero un nel momento di vita densa e intensa, questo, per Angelina Mango, cantautrice tornata al centro della musica, con tantissimi progetti musicali importanti all’orizzonte e il cuore nuovamente appassionato.

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Foto da Instagram

Angelina Mango frequenta, da qualche tempo, Matteo Giuggioli, attore del momento, tra i protagonisti della serie tv sugli 883, Nord Sud Ovest Est, in cui interpreta Mauro Repetto. La loro bella storia, appena sbocciata, tra musica, cinema, leggerezza, serenità e voglia di stare bene insieme, alla grandissima sta colorando questi giorni di caldo autunno. E dopo un’estate a tutta musica, Angelina ora sta vivendo un ottobre a colori.

 

Stefano Mauri

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883 Angelina Mango Matteo Giuggioli
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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