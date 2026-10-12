Angelina Mango e il suo autunno a colori e magico, dopo una bella estate in musica

E’ davvero un nel momento di vita densa e intensa, questo, per Angelina Mango, cantautrice tornata al centro della musica, con tantissimi progetti musicali importanti all’orizzonte e il cuore nuovamente appassionato.
Angelina Mango frequenta, da qualche tempo, Matteo Giuggioli, attore del momento, tra i protagonisti della serie tv sugli 883, Nord Sud Ovest Est, in cui interpreta Mauro Repetto. La loro bella storia, appena sbocciata, tra musica, cinema, leggerezza, serenità e voglia di stare bene insieme, alla grandissima sta colorando questi giorni di caldo autunno. E dopo un’estate a tutta musica, Angelina ora sta vivendo un ottobre a colori.
Stefano Mauri
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