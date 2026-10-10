Annalisa e la sua grande voglia di tornare sul palco. A giugno farà cantare e ballare San Siro

“Ma io sono fuoco Platinum Edition è uscito questa notte e io non so spiegarvi quanto sono felice ed orgogliosa di aver aggiunto le versione live al disco in studio. Dietro quelle tracce c’è tanto lavoro, c’è tanta vita, c’è anche e soprattutto un’idea, un sogno, che sciolte le paure diventa reale, addirittura memoria, esperienza unica e irripetibile, con voi. Adesso avete tutto. Mi mancate, mi manca il palco tantissimo”.

Così ha postato via social Annalisa. A proposito, qualche mese fa, in una bella intervista concessa ai media tradizionali, la Pop Star ligure sottolineò il concetto di essere e sentirsi una brava ragazza anche se mostrava le gambe. Ebbene, Annalisa mi consenta: lei fa grande musica, continui così, mostri le gambe e quel che vuole, ne guadagnerebbe il mondo.

Stefano Mauri