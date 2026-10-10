Notizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Annalisa e la sua grande voglia di tornare sul palco. A giugno farà cantare e ballare San Siro

La Pop Star italiana lancia “Ma io sono fuoco Platinum Edition“

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Ottobre 2026
annalisa

“Ma io sono fuoco Platinum Edition è uscito questa notte e io non so spiegarvi quanto sono felice ed orgogliosa di aver aggiunto le versione live al disco in studio. Dietro quelle tracce c’è tanto lavoro, c’è tanta vita, c’è anche e soprattutto un’idea, un sogno, che sciolte le paure diventa reale, addirittura memoria, esperienza unica e irripetibile, con voi. Adesso avete tutto. Mi mancate, mi manca il palco tantissimo”.

blank
Foto da Instagram

Così ha postato via social Annalisa. A proposito, qualche mese fa, in una bella intervista concessa ai media tradizionali, la Pop Star ligure sottolineò il concetto di essere e sentirsi una brava ragazza anche se mostrava le gambe. Ebbene, Annalisa mi consenta: lei fa grande musica, continui così, mostri le gambe e quel che vuole, ne guadagnerebbe il mondo.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Annalisa
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie