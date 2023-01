L’agente Maegan Hall e lo scandalo a luci rosse in polizia: licenziati in 5, 3 sospesi

Maegan Hall, sposata dal 2018 e in polizia da un anno e mezzo, è stata licenziata per aver avuto rapporti sessuali con cinque colleghi, anche in servizio.

Con lei licenziati altri 4 poliziotti, tre sono stati sospesi. Il marito era all’oscuro di tutto

Maegan Hall, poliziotta da un anno e mezzo alla stazione di polizia di La Vergne, nel Tennessee, ha scatenato uno scandalo a luci rosse che ha portato al licenziamento di lei, di altri 4 agenti e alla sospensione di altri 3. La vicenda sta suscitando molto scalpore ed è raccontata dal New York Post.

LO SCANDALO DI MAEGAN HALL

Le accuse parlano di giochi erotici con i colleghi anche durante i turni di lavoro. I poliziotti si mandavano foto a luci rosse, s’incontravano in hotel. Al centro dell’attenzione sempre lei, sposata dal 2018 con Jedidiah Hall, ranger dell’Henry Horton State Park, che diceva ai colleghi di essere in un “matrimonio aperto”.

Ma pare che lui, per contro, non sapesse nulla dei bollori della moglie che hanno fatto perdere la testa ad un discreto numero di poliziotti.

IL SINDACO INDIGNATO

Il sindaco di La Vergne Jason Cole, si dice indignato: “Questa situazione è inaccettabile e non appena è stata portata alla nostra attenzione, è stata immediatamente indagata e sono state intraprese azioni nei confronti delle persone coinvolte. La nostra massima priorità è ricostruire la fiducia dei cittadini. Ho piena fiducia nel gruppo dirigente del dipartimento di polizia e la loro capacità di guidare il dipartimento. Riqualificheremo tutti i nostri dipendenti secondo le regole, i regolamenti e le aspettative stabilite dalla leadership della città”.

I PROVVEDIMENTI

Con l’accusa di cattiva condotta la carriera lampo di Maegan in polizia è finita. Dopo appena un anno e mezzo – e molto divertimento – è stata licenziata unitamente ai sergenti Lewis Powell e Henry Ty McGowan, al detective Seneca Shields e all’ufficiale Juan Lugo-Perez sono stati licenziati. Altri tre agenti, Larry Holloway, Patrick Magliocco e Gavin Schoeberl sono stati sospesi.

Proprio Magliocco ha riferito che Maegan aveva l’abitudine di bere molto e si è detto preoccupato per le condizioni mentali della donna: ha raccontato che una volta si era puntata la pistola scarica alla tempa e aveva premuto il grilletto per capire che rumore facesse.

