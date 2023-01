Lacey Wildd, star tv: “Per diventare una Barbie estrema ho speso 1 milione di dollari”

Lacey Wildd, personaggio tv americano, dall’età di 24 anni si è sottoposta a 19 interventi al seno, 12 alle labbra, lifting delle sopracciglia, diversi lavori al naso, due sollevamenti dei glutei, nonché addominoplastica, lifting del corpo ed espansori cutanei.

Ora che di anni ne ha 54, dice di aver speso oltre un milione di dollari. Deve dormire girata di almeno 30 gradi “o mi sento soffocare.” Colpa proprio del seno, arrivato a pesare 19 chili.

Ecco la sua storia

Lacey Wildd è un personaggio della tv americana di cui il Daily Star ha raccontato ora la singolare storia: quella di una donna che si è voluta trasformare, dice lei stessa, in una “Barbie estrema”, con curve XXXL.

Michelle Alexandra, star di Onlyfans, rivela di essere trans: “Ora i miei ex si sentono gay e mi minacciano” – GUARDA

L’agente Maegan Hall e lo scandalo a luci rosse in polizia: licenziati in 5, 3 sospesi – GUARDA

La storia di Lacey Wildd

Nata come Paula Simonds, si sposò a soli 16 anni, divorziando cinque anni più tardi, dopo aver avuto due figli. Prima cameriera, volle iniziare a cambiare aspetto dal castano al biondo. Niente di anormale, si dirà. Ma in lei l’idea di cambiare prese decisamente un’altra forma.

Le giacche più pazze del mondo! – GUARDA

Dall’età di 24 anni si è infatti sottoposta a 19 interventi al seno, 12 alle labbra, lifting delle sopracciglia, diversi lavori al naso, due sollevamenti dei glutei, nonché addominoplastica, lifting del corpo ed espansori cutanei. Ha speso intorno al milione di dollari.

Mady Gio, da cameriera a star di Onlyfans: “Guadagno più di 100mila euro al mese” – GUARDA

Certo «quando ho iniziato a sottopormi a un intervento di chirurgia plastica, non mi aspettavo di diventare la Barbie umana. Non sapevo che sarebbe successo». Il successo arriva tardi, quando nel 2011 partecipa insieme alla figlia Tori alla serie di documentari di MTV, True Life, in un episodio intitolato I Have a Hot Mom.

Il water che s’illumina di notte, sembra il cult “Vado a vivere da solo”! – GUARDA

Influencer e star tv

Di fatto, ha poi partecipato ad alcuni B-Movie, a diversi programmi tv e reality ed è ora un’influencer con 309 mila follower. Si trova anche su Onlyfans.

Mbappé, ecco chi è la modella transgender che gli ha fatto perdere la testa – GUARDA

E giura: «La mia vita ruota intorno al mio seno». Solo che, essendo stato ingigantito, è costretta a dormire girata di almeno 30 gradi, altrimenti, assicura, si sente soffocare. Non è difficile immaginare perché: secondo i media americani il suo seno pesa infatti 42 libbre, l’equivalente di 19 chili.

Belen Rodriguez, il cartonato della star (a grandezza naturale!) da tenere in casa – GUARDA

Sensitiva

La diva social sostiene anche di essere una sensitiva, tanto da farsi chiamare Ghostbusty. Dice : «Ho avuto esperienze di pre-morte da bambina e penso che sia ciò che mi ha fatto avere queste capacità. Una volta mi sono rifiutata di salire su un’auto che si è poi schiantata e il passeggero è morto». Non le interessa, assicura, cosa pensino gli altri: «Ho sempre vissuto la mia vita come ho voluto».

Tutte le notizie più strane (ma documentate) dal mondo – GUARDA